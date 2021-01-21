遇着暴力狂！姬絲天娜爆被前夫家暴申請禁制令

90年代憑賣座片《愛登士家庭》（The Addams Family）Wednesday一角走紅的前童星姬絲天娜麗芝（Christina Ricci），去年7月向結婚7年的電影監製丈夫James Heerdegen申請離婚。她昨日在法庭入紙申請禁制令禁止前夫埋身！

她表示去年疫情隔離期間被前夫多次虐打，她恐怕自己與兒子的生命安全。而她更指前夫早於2019年12月開始虐待她，期間她被老公打、吐口水等導致她身上有多處瘀傷，因而決定要離開他。但由於疫情阻滯，她被迫與「暴力虐待狂」困在一屋。據她表示去年6月自己被前夫虐打兩次，其中一次他為防範她報警而在屋內狂追她，並捉住她手腕拉到後園然後將她掟落火爐，導致她割傷和瘀傷。而姬絲天娜向法庭呈上多張她被前夫打傷後手上留下的傷痕照片。

查實去年已有指她們於洛杉磯家中發生衝突，她指前夫向她吐口水，獲頒緊急保護令。雖然James未有被捕，但被下令不得接近姬絲天娜。她們於2011年合作電影《Pan Am》時邂逅，並於2013年10月26日結婚。