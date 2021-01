全球各地人士陸續接注預防新冠病毒疫苗,其中不乏歐美名人紅星。前加州州長荷里活影壇巨星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)昨日亦在流動中心打疫苗!

今年73歲的阿諾事後於社交網公開打疫苗的片段,坐在車內打疫苗的他不忘拋自己在電影中的金句來搞氣氛。他留言說:「今日係好日子。我從未試過排隊排得咁開心。」並不忘叫粉絲學他齊齊登記接注疫苗,更拋在《未來戰士續集》(The Terminator 2)的金句:「Come with me if you want to live!」(如果你想生存就跟我嚟)

除了阿諾之外,美國諧星史提夫馬田(Steve Martin)、「磁力王」伊恩麥基倫( Ian McKellen)和老牌鄉謠男歌手Willie Nelson等都先後打過疫苗。