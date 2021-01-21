COW WIREBAG　織乳牛迎新春

由日本設計師荻野泉（Izumi Ogino）於1993年在意大利創立的時裝品牌ANTEPRIMA，憑着簡約經典的現代女性風格於時裝界走紅，1998年她更成為首位日本女性設計師於米蘭時裝周亮相，同年品牌就推出了採用意大利精製WIRE物料編織而成的ANTEPRIMA WIREBAG，自此成為品牌當中極具代表性的袋款設計。廿多年來一直持續有新款推出，除了最經典的單色方形袋款外，ANTEPRIMA亦曾經試過與SANRIO及DISNEY聯名合作，變奏出3D立體外形的卡通人物款式WIREBAG，為此工藝傑作注入童趣玩味。

今回為迎接農曆牛年來臨，ANTEPRIMA特別為WIREBAG換上乳牛主題演繹，用人手將黑白乳牛圖案及牛頭編織到袋上，當中牛頭更附有有3D立體耳朵及繫上Logo Ring的鼻子增加其生動神態。WIREBAG分別推出大小兩種尺寸，較大的Flat Luggage Wirebag就將兩款設計分別呈現於袋款正面及背面，可以按配襯需要隨時轉換使用，而較小的Small Wirebag則只採用其一款式。如果黑白乳牛圖案同牛頭兩款設計都鍾意，咁買Flat Luggage Wirebag就包無錯，容量大啲之餘，亦毋須苦惱要收埋兩個袋喺屋企，出街又唔知帶邊個好？