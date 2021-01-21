新年煎新糕　甜糕矜貴軟滑

全新口味賀年甜糕，喜歡試新嘢的巴絲打可別錯過。（互聯網）

無得出外避年，新年日日留在家，應有很多時間煎糕，今年的新款甜年糕相當多花款，不單有選用健康做主題，更有以矜貴的食材入饌，用作新年小甜點，效果也不錯。

醇香陳皮

金鐘港島香格里拉大酒店米芝蓮一星香宮，推出八十年陳皮十勝紅豆年糕，陳年的陳皮甘香醇厚，難得一見，配入十勝紅豆，甜而不膩，餘韻回甘。

貴氣燕窩

中環國金軒推出的金箔燕窩花香椰汁糕，椰汁糕和洛神花、玫瑰花和桂花製作的花香糕層層相間，配上印尼燕窩，加點金箔裝飾，矜貴好意頭。

超級食物入饌

素食專門店Green Common推出的「黃金滿Oat」，其實是南瓜薑黃紅藜麥燕麥奶年糕，當中選用多款超級食物，南瓜加上薑黃，令年糕的金黃色調更搶眼，每片年糕還有點點紅色的藜麥，金中帶紅好意頭，入口軟糯。

甜中帶鹹

鴻星食品今年新推的奶皇黃金糕，特別在製作時加入了鹹蛋黃粒來增加口感，在品嘗奶皇的香滑甜美時，Aftertaste還有點點鹹香，層次豐富。

低糖低卡

網店iamhungry.com.hk今年推出全新的羅漢果糖馬蹄蓮藕糕，除了有手切馬蹄和蓮藕片外，還選用低升糖指數和低卡路里的天然羅漢果糖製作，清新又健康。