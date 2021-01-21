靈敢侶情：尋找你的蜜糖水

年前，我零名氣，但又想當作者，於是開始訓練寫作，每天寫三千字。三年之後，我天真地自薦到各大出版社，結果只有一家回覆：「你咁肥好難做」。

決心減去60磅之後，我建立社交網專頁，好不容易儲到幾百個追蹤者，立即又不知好歹地致電各大報館和雜誌。

其實，當時我已不敢抱有太大期望，畢竟自己沒樣貌又沒資本，但亦因如此，我更加要為前路創造機會。拿起電話，致電第一家報館，心想最壞打算就是被掛線，卻沒有想過，自己會運滯得被那間報館的職員用粗口罵⋯⋯

「關我乜X嘢事？你咪X煩住我哋！」

那一刻我望着電話，身體像被石化地僵硬，彷彿只要我眨一眨眼、流一滴眼淚，便會粉身碎骨。不是說幾十歲人受不了兩句粗口，但就是因為已經幾十歲人，還是一事無成，還要苦求別人，我為自己太無用而難過。

不過，人若沒嘗過失敗，又怎知道要用甚麼力度去捉緊機會？看着報館和雜誌的清單，由A排到去Z，我的機會還多得很，立即收拾心情，繼續。

終於，我打到O——on.cc。

當然，事情沒有戲劇性地大團圓結局，但起碼，東網的職員是唯一一家語氣友善，又願意聽我說話的報館，當聽到對方說：「好啊，我們看看，適合的話回覆你吧。」我的心真的很溫暖，像在寒冬之下被施捨一杯蜜糖水。

兩個月之後，我真的收到他們的來電，就這樣，《靈感煮意》和《靈敢侶情》出世了。

在我的世界裏，機會跟雞蛋很似，捉得太緊，會碎；捉不穩，會掉落地，一樣碎。要學到不慍不火地拿着它、留住它、使用它，需要磨鍊，而失敗，就是最好的訓練。

一個故事要高潮迭起、一場比賽要峰迴路轉、一支樂曲要蕩氣迴腸，才能叫人回味，人生亦一樣，要經歷過高低起伏仍然屹立不倒，才可讓人拍案叫絕。所以，各位千萬不要害怕跌倒，明天未贏，今天都不能叫輸，只要你一天比一天進步，只要你爬起身跑向機會，終有一天，你都會找到你的蜜糖水。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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