CES重點整理︰影像篇

美國消費性電子展(CES) 向來是新電視聖地，事關各大商都會在此發表新影像技術，今年亦唔例外，想知今年興啲乜嘢？即睇！

全新Neo QLED技術

電視界近年主要是OLED與QLED技術之爭，Samsung今年再引入新技術Neo QLED，並宣布於旗艦級8K QN900A和4K QN90A系列內採用。新系列融合了量子Mini LED光源技術、量子矩陣技術和全新Neo量子處理器，提供更快更精確的圖像處理效果。

量子Mini LED的體積僅為傳統LED發光元件高度的1/40，而且毋須透過鏡片放光，亦毋須組件將LED固定在面板上，讓更多的LED發光元件可排列在纖薄的面板上。量子矩陣技術則能精細地控制密集排列的LED，防止泛光問題。至於Neo量子處理器配備了16種經AI提升和深度學習訓練的神經網絡模型，可將任何畫質優化至4K和8K畫面輸出。

全線Neo QLED以4,096階將亮度增加至12-bit，令黑位更黑、光處更光，並備有全新Game Bar功能，玩家可任意切換21:9或32:9超廣闊顯示比例，甚至可在打機時檢查輸入時滯和連接無線耳機的狀態。其他新亮點還包括智能健身教練、Infinity One無邊框設計、Slim One Connect Box線材管理盒等。

捲屏電競椅

Razer Project Brooklyn電競概念椅具有60吋捲簾式OLED顯示屏，提供全景視覺效果，不用時可摺疊到電競椅背部。全模組化的4D扶手為人體工學設計，座墊外側備有Chroma RGB裝置，透過1,680萬種色彩打造個人化燈光效果。椅內還內置了HyperSense體感技術，在遊戲時帶來效果逼真的震動效果。

5芒同時睇

Lenovo ThinkReality A3是一款智能眼鏡，比舊款A6輕巧，而且由眼罩變成眼鏡，更容易穿戴。它內置Qualcomm專為AR/VR裝置而設的Snapdragon XR1處理器，接駁電腦可同時顯示最多5個1,080p畫面，方便多工作業。機身另設有8MP相機及2個用於追蹤環境的雙魚眼鏡頭，預計2021年中起在特定市場推出。

便攜式巨芒

TCL帶來17吋捲軸OLED面板，以古老紙卷軸為設計藍本，屏幕可從兩邊拉出，變成一個便攜式顯示器。廠方指它的開發成本較對手低20%，而且不但適用於平板電腦，甚至可當作電子地圖或電子書使用。