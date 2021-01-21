余詠珊封志偉師傅　阿叻：呢個矮仔捱出頭啦！

掌管無綫綜藝節目的高層余詠珊，聞得曾志偉上任無綫副總經理一事，她回覆東網稱很開心：「當然係一件好事，對我嚟講，志偉係我師傅，依家做埋我上司，喺工作上我可以有個依傍，萬事都可以同佢有商有量，絕對係一件好事！」由於過往有傳二人不和，余詠珊否認此說：「純屬謠言，冇咁嘅事，我跟志偉係亦師亦友！」

陳百祥（阿叻）戥好友高興：「呢個矮仔終於捱出頭啦！真係要恭喜佢！呢件係2021年第一件喜事，我終於有得撈，希望志偉上場後，畀番個位置我！（最想做咩綜藝節目？）冇所謂，有得做就得，任由佢安排！（最想做港姐騷？）呢啲會傳緋聞嘅留番畀佢做啦，我做慈善騷就得㗎喇！」阿叻跟志偉再遇上，坦言百感交集，他笑稱：「當年佢喺度做個《獎門人》救咗成個TVB，喺佢未返嚟之前，我一直以為自己冇得撈，仲諗住要接棒做胡楓個位，直至最近一次幫TVB嘅係《歡樂滿東華》，都係我求番嚟做咋，所以志偉今次返番嚟，真係一個喜訊！」

錢嘉樂表示：「大家都睇到曾志偉喺呢幾十年帶畀香港人好多歡樂，我都好有幸能夠同佢一齊合作，拍過《獎門人》，呢個節目今我學到好多嘢，可以令我做一啲動作以外嘅工作，變出另一面，可以同香港人做朋友、更加入屋。香港好需要娛樂同開心，呢兩年都辛苦，應該要有更多綜藝節目帶啲歡樂畀大家，新年新思維，恭喜獎門人。（會唔會幫佢手？）一定會，我呢排同佢傾開一啲慈善嘢，佢都冇同我講呢個消息，啱啱都聯絡咗佢，只要佢要幫手，我一定會做。」而金剛受訪時表示：「睇到新聞，好開心，呢個好消息好過我今個月40歲生日，我40歲生日都冇睇到呢個消息咁開心，非常好，TVB嘅綜藝有救，返番嚟喇！」崔建邦及林曉峰都異口同聲讚是好事！