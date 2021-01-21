【咁大膽】睇實整蘿蔔榚　羅家英當汪明荃係姐姐？

藝人羅家英出席謝曉瑩新書《鳳求凰》發布會，場面熱鬧。羅家英的「福陞粵劇團」原定農曆大年初九於西九劇場有9場演出，但目前疫情形勢嚴峻，他無奈表示：「已經係第二次押後演出嘞，依家諗住等多1星期，政府公布新一輪措施先，如果真係演出唔到，預計會押後到今年12月。」

他又指其實今次演出，已有慈善團體包場：「仲有啲飛已經賣咗，我哋所有排練亦已經準備好，所以如果可以如期演出嘅話，我哋會落力谷宣傳，當然一切都以大家嘅健康同安全最緊要。」即使演出最終取消，他亦有其他工作安排：「3月2、3號左右就會去橫店開工拍電影，係由佛山劇團製作嘅粵劇電影《白蛇傳》。」

談到每年農曆年，太太汪明荃都會親自蒸蘿蔔糕送給親朋好友們，羅家英即謂：「我哋訂咗100斤蘿蔔，預計可以蒸40多底蘿蔔糕嘅。（你幫手？）梗係要，我會喺隔籬睇住佢，當年我阿媽都係咁教個菲傭整榚。（你當太太係姐姐？）我當佢係助理啫，講多句都係死罪呀。（咁年初一仲會唔會叫無綫同事返嚟團拜？）今年減少聚會喇，即使拜年都會減少人數。」

因應第4波疫情，運動場地如足球場、籃球場及體育館等運動處所等地方暫停開放，有份出席活動的霍啟剛表示要為體育及文化界爭取復工，透露接獲不少業界人士申訴多個月來手停口停的苦況，希望在遵守附加規則下可以盡快復業。而他亦談及小朋友在家用網上授課的問題，雖然能同樣獲得知識，但嚴重缺少社交活動，故希望學生可以盡快復課。