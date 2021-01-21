IB攻略：Nature vs Nurture的終極實驗

筆者前陣子看了Netflix一套電影《Three Identical Strangers》，故事令人震驚，而且全部真人真事，結局發人深省。故事背景是80年代的紐約，一名兒童心理學家Peter Neubaue，為了研究先天和後天影響，強硬將同卵三胞胎（Identical Triplets)分開，分別寄養在三個不同經濟階層的家庭寄養，分別為工人階級、中產階級和上流社會，過程完全保密。 當然紙包不住火，三個以為完全不認識的陌生人，竟然上了大學之後才發現還有和自己長得一模一樣的兄弟，以為是皆大歡喜的結局，怎知道結局令人震驚，三胞胎其中一位最後更自殺了。

失散多年團聚的三胞胎當時紅到街知巷聞，民眾都對三胞胎的相似性感到驚奇，例如他們都抽同一品牌的香煙、也都愛看摔角，就連喜歡的女性類型也相同。因為非常合拍，後來更合夥開了一間名為「Triplets」的扒房，吸引許多慕名而來的民眾。可是熱潮過後，三兄弟逐漸發現各自性格終有差異，工作方面也時有爭執，最後索性關閉餐廳。為甚麼明明是百分百合拍的三兄弟會產生極大分歧？究竟是先天因素還是後天因素具決定性呢？我們首先看看他們被分配的家庭背景。

David 被送往的家庭，是經濟能力最差的，養父母為新移民，經營着一家雜貨店，勉強餬口。雖然社會地位不高，但David的養父經常陪伴孩子，所以他是三兄弟中最樂觀開朗的人。

Robert 的養父母分別為醫生與律師，屬於上流社會。家中成員教育程度良好，經濟狀況與社會地位較高。不過他們工作忙碌，甚少時間陪伴Robert。雖然如此，因為他們能夠提供許多資源，所以Robert能夠健全成長。

Eddy 是被送往一個中產階級家庭，養父母都是教師，而Eddy的養父個性較為保守，對子女的教養方式較為嚴厲，在成長的過程中，亦都與Eddy 缺少溝通。

以上的哪一位最後患上抑鬱症、更選擇了結自己的生命？答案是Eddy。可惜的是研究內部資料沒有公開，因為文件保密到2066年，而研究的教授Peter亦都過世了。雖然這個實驗非常黑暗而且不人道，作為教育者，家長對小朋友後天的栽培，我們是必不可少的角色。此外，先天不足的學生，實在也不必氣餒，因為實驗證明，後天因素絕對擁有改變命運的能力。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣