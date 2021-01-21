【100分暖男】小儀遭胸襲林奕匡用身軀護花

藝人阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》邀請了「暖男型」 的林奕匡（Phil）擔任約會對象，他帶小儀到「毛孩守護者」做義工，期間小儀不慎被狗狗「胸襲」，幸好得暖男Phil在旁護花，難怪小儀大讚他表示：「Phil冇100分，都有99分嘅暖男。」

小儀認為「暖男」的定義，外表有一種溫柔感覺，好像棉花般，令人感覺舒服，尤其當小儀餵狗食零食被狗隻「胸襲」，Phil即以自己身軀為小儀擋着狗隻，盡顯貼心暖男的一面，小儀說：「佢同我擋住啲狗、保護住我，其實佢都奀佻佻，論身形橫度，我仲橫過佢，但佢用身體保護住我，令我覺得好Warm。」問到Phil是否經常被讚是暖男，他笑言：「都唔會刻意咁講我，但我覺得自己都有少少體貼、亦都會為對方諗好多嘢，不過仲有好多進步空間嘅，唔敢話自己係暖男，但應該係『微暖』啦。」

小儀問到Phil平日對太太李靄璣（Rikko）是否同樣窩心，他說：「未必每日都做到，但自己會花時間、心機去畀驚喜對方。」回想未紅時，Phil事業不及另一半，但Phil強調從來沒自卑感，不過因為事業問題，差點令二人分開，他說：「2013年有計劃出多次碟，有機會係最後一次，但佢都擔心我哋嘅將來，始終佢係一個女仔，需要幸福，嗰時佢同我講，要時間考慮應唔應該繼續一齊，我當時同佢講『你估我唔想你幸福咩？就算我係咪你另一半，我都希望你快樂，但我一無所有，我最珍貴嘅就係你』。」分開的第二日，Phil將《Don't You Remember》的歌詞電郵給對方，希望Rikko能找回大家失去的感情碎片，能再走到一起。Phil指自己每次說到這裏也會流眼淚，更直言：「你估我唔想，畀到幸福你嗰個係我咩！」最終二人克服難關，再次走在一起。