本日日本：超精美！傳統工藝炮製《多啦A夢》雕花玻璃杯

為慶祝《多啦A夢》50周年，日本小學館最近推出了「多啦A夢名言雕花玻璃杯」，讓粉絲們在生活中亦可細味多啦A夢及大雄的名句。日本自1834年已開始生產被稱為切子的雕花玻璃杯，其中的江戶切子以透明或着色玻璃製作，刻上鮮明的雕花，並採用歐洲的加工技術，是被認定的日本傳統工藝。現時製作這種江戶切子的職人已經愈來愈少，這款多啦A夢名言雕花玻璃杯便請來知名的廠商椎名切子（GLASS-LAB）製作，這次的出品以廠商原創的砂切子技術炮製，既包含了將杯面削平的平切子技術，並於杯底運用噴砂來製作圖案，只要將飲料倒入杯內，即可看到如萬花筒般的折射圖案，視覺效果一流。而且椎名切子的噴沙技術可以呈現幼至0.09mm的線條，具有非常高的精密度。玻璃杯一共有5款，各刻上富有哲理的名言，主題包括「未來是可以改變的」、「你必須長大」、「別推辭了」、「小小的努力」、「三分鐘熱度」。5款各限定只推出20隻，杯身選用切子中少見的靛藍色，很有紀念價值。每隻售44,000日圓（約HK$3,300）。