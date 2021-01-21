全世界唔睇好！圈中戀人不被祝福 靠真愛走出魔咒

「狂野空姐」廖慧儀前度Sam疑為情所困去年底墮樓身亡，而孔德賢亦被指捲入2人感情轇轕，點知轉個頭又被發現疑似孖住煮飯仔，戀情受盡外界負評！但其實圈中多對不被睇好嘅情侶，都可以去到尾，開花結果更加生埋小朋友，真係被世界遺棄都唔怕，最緊要2個人深愛在一起！

天王郭富城喺2015年被爆出同內地網紅方媛拍拖，城城亦罕有放閃承認女友，不羈嘅城城被人感覺未玩夠，加上2人年齡相差22年，網民大多唔睇好。不過大家點都估唔到，本身係不婚主義者嘅城城，翌年就結婚擺酒，依家更一同育有2位可愛小公主添。

台灣第一名模林志玲舊年下嫁日本男團EXILE成員AKIRA（黑澤良平），喺台南舉行世紀婚禮，直頭媲美「台灣嫁女」！不過當時2人戀愛半年時間就閃婚，加上網友認為佢哋言語不通文化又有差異，竟一度被外界預測會離婚。不過依家2人感情穩定，仲時不時透露落力造人，林志玲更頻頻被傳大肚，煙韌到你唔信！

鍾欣潼（阿嬌）2018年嫁台灣「醫界王陽明」賴弘國，向來形象花弗嘅賴弘國，同阿嬌拍拖時就已經多次被公開昔日攬女夜蒲相，又曾經歷失婚，而阿嬌本身感情路上都多波折，令呢段感情一直不被睇好，最終2人結婚14個月就宣布離婚。

台灣徐熙媛（大S）同老公汪小菲當年一見鍾情，兩人由相識、戀愛到結婚都只係見過4次面，49日之內閃婚更加係中港台話題。當時閃婚新聞一出，外界幾乎一致唔睇好。自2011年結婚以來佢哋一同經歷生死，大S生BB時幾乎血崩離世，汪小菲都對佢不離不棄。結婚10年恩愛不減，更參加大陸真人騷《幸福三重奏》，夫妻相處模式直頭令人羨慕，就連受疫情影響而分隔兩地都冇影響佢哋嘅感情！