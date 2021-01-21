天降大任曾志偉　網民求開心佢有計

曾志偉喺無綫主席許濤點名下，升呢成為副總經理，掌管綜藝板塊，好友陳百祥都講笑話：「矮仔捱出頭！」冇錯，矮仔多計，仲要係志偉，好多網友都話期待。

疫下發放正能量

唔講將來願景，依家新冠疫情下，大家都好需要正能量，起碼打開電視可以笑住睇，君不見《獎門人》系列令香港人留下唔少歡笑回憶，「打和啦」呢句Sound Bite見文字都聽到聲，有網民就話：「希望你帶番啲開心節目畀我哋睇啦！希望可以睇番真正令人開心嘅好節目同好嘅演員！」開心看似簡單，但呢個時勢的確難求。

大腦震盪衝擊新思維

喺一個網絡爆炸年代，睇開電視嘅人多咗好多渠道接收資訊，志偉征戰娛圈多年，搞綜藝節目手到拿來，近年又喺內地玩埋帶貨直播，大腦震盪衝擊新思維，有人就喺討論區估志偉會有咩新搞作，例如「水着獎門人」、「網紅打和啦」、「獎門人大戰老高與小茉（神秘學節目）」......真係齋諗都興奮！

志偉講過：「我嘅責任就係帶歡樂畀大家！」以佢有如滔滔江水連綿不絕嘅好橋，加上佢喺圈中人脈，志偉掌管綜藝，絕對係歡眾福氣，希望佢可以運籌帷幄，令我哋每次打開電視都會心微笑，大家就即管睇佢台戲吧！