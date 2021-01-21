村上隆全新《MELTING DOB》模型限量登場！

由日本藝術家村上隆（Takashi Murakami）於1993年所創作的人氣角色「DOB」，其設計靈感結集日本妖怪及流行文化象徵（包括：多啦A萬及超音超），是他早期藝術探索階段中極具代表性的獨特角色。「DOB」名字是源自日文「Dobojite,Dobojite,Oshamanbe」的縮寫，由70年代漫畫《Inakappe Taisho》角色將「Doshite」（為甚麼）誤讀成「Dobojite」及喜劇演員由利徹（Toru Yuri）口頭禪「Oshamanbe」（實際為北海道城鎮長萬部）結合而成。兩年後，村上隆就舉辦了首個日本國外專題展覽，其融合傳統日本社會文化及西方視覺藝術的創作風格獲得藝術界肯定，「DOB」亦自此成為他筆下最歷久不衰的經典角色，經常會以不同形態、比例及媒介（畫作、雕塑及玩具）現身。

隨着「DOB」誕生28周年，今回村上隆就特別推出最新收藏版《MELTING DOB》模型，設計以具標誌性且不斷進化的人氣角色「DOB」為原形，以斑駁的色彩交織出漩渦及溶解狀態，張牙舞爪的姿態及混亂失序的多彩瞳孔營造出癲狂的外貌。而模型背面則是另一個雙眼半蓋並配上奸笑，展露出惡作劇般的面孔。此作品是村上隆首次為角色創造的雙重形象模型，由Kaikai Kiki Co., Ltd.在日本生產及製造，限量發售300件，屬首次於亞洲獨家推出的收藏版模型。以往這類模型作品只會於日本國內或與大型國際機構如：MoMA及ComplexCon合作時才會發售，所以村上隆Fans一定要把握今次可以於香港入手的機會。抽籤預購將由1月23日至27日進行（抽籤活動將於1月27日內結束），成功預購者可於1月28日至31日到置地廣場中庭BELOWGROUND的Perrotin Store領取模型。想知更多的話，可到@perrotinstore及@belowground.hk官方IG了解詳情。