菜乃花　橫乳女神愛自由

近年「女神」呢個封號似乎有啲被濫用，搞到通街都係女神，之但係今年31歲嘅菜乃花絕對係不折不扣嘅真女神，一來美艷程度並冇因為年紀大咗而打折扣，仲散發出濃烈嘅女人味，加上拍寫真時表情多多，時而嘟起嘴仔，時而扮個鬼臉，真係好迷人；二來身材愈嚟愈弗，既有纖腰，又有美臀，上圍對I Cup巨乳更加係脹卜卜，輕輕一夾已現出深長乳溝，胸部嘅肉地呼之欲出，而且佢每次影相都好鍾意露波邊，所以有「橫乳之女神」嘅稱號。

自由身賣性感

另外，出生於日本廣島縣嘅菜乃花仲被人稱為「勝利之女神」，事關佢係職業棒球隊廣島東洋鯉魚隊嘅忠實粉絲，成日會喺社交網發表性感照，為愛隊打氣，所以獲得球迷嘅追捧。

2019年，呢位「最後之正統派寫真偶像」喺推出寫真碟《Last Message》之後，聲稱唔再出寫真碟，舊月仲退出埋所屬事務所，令好多人都以為佢順勢封埋胸唔拍寫真！好彩，回復自由身身份嘅佢，原來冇打算告別性感演出，只係希望換一個更自由嘅形式繼續寫真事業，仲推出埋2021年性感寫真月曆應市添，希望佢嚟緊會有更多新作啦！

菜乃花

年齡：31歲

身高：5呎3吋

三圍：36-23-35