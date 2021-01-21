索女唔怕露　好波任人摸？

稱得上係「女神」，通常以人靚又好波而出位，咁點先叫好波呢？梗係要夠大、夠圓又夠彈啦！只可惜喺現實生活入面有太多禾稈冚珍珠嘅情況，所以好多宅男會喺四仔界搜索目標，事關裏面嘅索女不單止狂露車頭燈，仲任由片中對手肆意玩弄，彈手程度自然一目了然。

主觀角度

有人話，車頭燈靚唔靚係好主觀嘅判斷，既然係咁，梗係要從主觀角度鑑賞一下。呢套由Bang Bros製作嘅《Bang POV #15》，全程以主觀鏡頭拍攝，優點係令觀眾更易代入劇情，從而品評吓脫星對燈係咪又大又彈手。影片搵嚟Jessa Rhodes、Gianna Dior、Nia Nacci等5位脫星孭飛，演出陣容稱得上係粒粒皆星，尤其係Jessa係業界公認嘅索女，唔止好波，仲好鍾意出「股惑」呢！

熟女孭飛

邊個話熟女對波唔吸引？絕對冇吹水，事關美國四仔界有唔少熟女脫星，唔止胸形靚，個樣仲非常迷人添！好似四仔名廠Naughty America炮製嘅《My Wife's Hot Friend #50》，就搵嚟巨乳熟女Nina Elle夥拍Alexis Fawx、Bailey Brooke等好波脫星孭飛。故事講述一班男人因為老婆冇性趣，長期缺乏性生活，點知呢個時候遇着老婆嘅好色閨密，對方仲不斷送秋波，連場大戰隨即開波！

女友典範

每個人心目中嘅最佳女友都有唔同標準，呢套由21 Sextury炮製嘅《Girlfriend Material》，就話畀大家知，一定要符合好波兼鹹濕，先可以冧掂一班四仔迷。影片由Alyssia Kent、Angelika Grays等脫星演出，故事講述佢哋啱啱失戀，喺呢個時候遇到大隻暖男貼心呵護，更被感動到慾火上升，順理成章發生埋超友誼關係，點知呢個時候大家發現身邊有更好嘅對象……面對兩難抉擇，應該點揀至好呢？