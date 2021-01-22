【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月初十庚午土執日

吉時：上午9至時11時、下午3至時5時、下午5至時7時

凶時：中午11至時1時、下午1至時3時

宜：祭祀、拆卸、掃舍

忌：嫁娶、移居、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

事業運欠佳，盡可能獨處，以免受外力衝擊。

金牛

愛情運處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

雙子

談情說愛的吉日，單身者悉心打扮可增魅力。

巨蟹

靈感不絕，事業有明確目標，踏實行事可成功。

獅子

迎來忙碌一天，幸跟同事合作無間，問題不大。

處女

勿輕視生活上的小阻滯，向友人求助不難解決。

天秤

情緒不穩，工作陷入困境，鹵莽行事只會更糟！

天蠍

內心苦悶，不滿受制於人，小心說錯話惹麻煩。

人馬

財運最旺，投資易有斬獲，工作可獲貴人提攜。

山羊

異性主動接近，惟單身者最好保持觀望態度。

水瓶

收穫愛情的吉日，單身者不妨向心儀對象示愛。

雙魚

收入與付出不成正比，內心難免感到有點失落。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠（37歲）

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）狗 怨氣重

鼠

對人態度親切，感情關係升溫，助提升運勢。

牛

做事易迷失方向，甚至有機會與人發生爭執。

虎

運勢好轉，生活壓力大減，可發揮個人潛能。

兔

懶得用腦思考，有依賴心態，提防受人冒騙。

龍

容易感情用事，謹記公私分明，否則有麻煩。

蛇

工作運上升，沒有後顧之憂，目標可望完成。

馬

領悟力強，謀事多作分析，表現將會更理想。

羊

行事高調沒有好處，要學懂尊重別人的想法。

猴

保持謙遜，可得到同事支持，令工作更順暢。

雞

行動力強，工作勤快，多與同事交流更有利。

狗

心態消極，對現狀抱怨，小心處理人事問題。

豬

運勢一般，謀事易手忙腳亂，走捷徑沒着數！