猛男得個樣！陳家樂丁子朗開波要劉穎鏇指導姿勢

藝人陳家樂、丁子朗、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）等一班無綫劇集《把關者們》演員於上水拍攝一場打籃球戲份，家樂受訪時表示這幾天拍攝都很吃力，不是打波就是行山，昨晚本來有一場與子朗一起落海拍攝的戲份，但導演指劇情可免，想他留力，本來貪玩想落海的他，無緣一嘗寒天下海的滋味。家樂謂：「尋晚我用手掂過啲水，都好凍，不過講到打籃球，我真係唔掂，Tiffany係高手，佢見我動作有問題，即刻指導我，令我入咗人生第2次嘅3分波。」

而於外國長大的子朗表示小時候多打羽毛球，本來想玩曲棍球，但遭母親阻止，他說：「我細個好潺好瘦，媽咪驚我受傷，所以唔畀我玩，我依家都要飲奶粉增肥，食極都唔肥。」3月他要開拍青春劇《青春不要臉》，身為90後的他更要演80年代角色：「會懷舊啲，監製都要求我留長少少頭髮，暫時只係知劇中角色唔係特別靚仔，有少少醜添！」

而Tiffany受訪時表示6歲開始打籃球，對於家樂、子朗的球技，她大讚似模似樣：「佢哋今朝先開始學，姿勢好好，出嚟效果好似真係好叻咁，今次劇入面我係一個體能好差又蝦碌嘅人，今日只係做啦啦隊，（鍾意打籃球叻嘅男仔？）未必打籃球，但都鍾意運動型。」

至於劇中與黃庭鋒飾演夫婦，育有一名兒子的Moon首次飾演人母，現實生活中喜歡小朋友的她笑言此角色可以表揚在職媽媽們：「原來生小朋友真係要考慮好多嘢，今次拍呢個角色令我諗咗好多嘢！（怕咗？） 又唔會，我同劇中個仔感情好好，仲約法三章拍完都唔會同佢斬䌫，第日會同佢去主題樂園玩！」