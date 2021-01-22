東方日報C1：曾志偉升呢無綫副總經理掌舵綜藝部省招牌

近年主力在內地發展的曾志偉，昨日突然「變身」無綫高層！主席許濤發出內部電郵，公布委任他擔任集團副總經理兼行政委員會特別顧問，全力負責綜藝及資訊娛樂節目，其愛將王祖藍亦獲委任為首席創意官，即日生效。2人對新任命大表榮幸，承諾擦亮TVB綜藝節目的「金漆招牌」！

無綫主席許濤在內部電郵中表示，曾志偉與王祖藍的加入，能為綜藝節目創作提供嶄新思路，從協助擴大與香港影視業界的開放合作，至推動內地、大灣區及國際華語市場的業務拓展，加強跨平台新媒體業務。

黎瑞剛幕後主腦

據知，今次力邀志偉入主無綫高職的「幕後主腦」是TVB大股東兼非執行董事黎瑞剛，他與志偉十分老友，知道對方的心願是將無綫綜藝節目推向另一高峰，加上志偉在內地的人脈及經驗，定可擴展綜藝節目的內地版圖，與香港綜藝猛將余詠珊相輝映！由於今次邀請屬高度機密，不少高層都是最後一刻才得知，當消息公布一刻，TVB上下都大為震撼。

志偉自1992年1月1日加入TVB，至今已近30年，當中《獎門人》系列堪稱電視圈經典！但自2013年《超級無敵獎門人終極篇》後，雙方開始減少合作，志偉亦將事業重心轉向內地，今次重返無綫並身居要職，昨日他受訪時表示大感榮幸：「可以返嚟TVB呢個大家庭，一個我喺電視圈成長嘅地方，再次同一班舊同事一齊共事，實在好開心！更重要嘅係，TVB明年踏入55周年呢個大日子，我好想同觀眾繼續分享昔日嘅歡樂之餘，亦希望攜手向前邁進。」他希望將多年經驗融合新一代的新思維及創意，培育更多人才：「希望製作更多高質素同多元化節目，將更多歡樂帶畀大家，亦秉承TVB一貫嘅精神，全力以赴、做到最好！」

掌管無綫綜藝節目的TVB助理總經理（非戲劇製作）余詠珊，對志偉加入感開心：「志偉係我師傅，依家做埋我上司，喺工作上我可以有個依傍，萬事都可以有商有量，絕對係一件好事！」

至於近年憑人氣綜藝節目如《奔跑吧》系列等在內地發展順暢的王祖藍，獲TVB委任為首席創意官，與恩師志偉拍住上！他受訪時說：「會盡力做好呢個崗位，報答TVB同香港觀眾。好多謝獎門人（曾志偉），一開始我去內地發展，佢畀咗我好多錦囊，呢10年喺外面發展得好好，希望為更多TVB新一代藝人打開更大嘅市場。」

融合各地新創意

他揚言會全方位把綜藝節目質素提高：「近年我認識好多新數碼平台嘅營運手法，例如直播、AR、VR綜藝製作，識到世界不同地方嘅頂尖製作團隊，包括韓國、美國同日本等，由創意到技術都好創新，我希望將經驗回饋TVB，加強節目創作同跨平台部分，為觀眾帶來更多正能量同創新嘅娛樂。」他已着手準備前期工作，完成手頭上的工作後便返港，期望盡快跟TVB同事見面。

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