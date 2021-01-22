【營事檔案】蒟蒻炒肉片　低卡好滋味

今次為大家介紹一款簡單又美味的家常餸，在肉片和蔬菜中加入了日式料理中常出現的蒟蒻，更為菜色帶來更豐富的口感。

水溶性膳食纖維 促進腸道蠕動

蒟蒻是一款近年來十分受歡迎的食品，每100克的蒟蒻只有約10卡路里，是非常低卡的食物，所以不少人都把它當作減肥的食品。而且，蒟蒻同時含有水溶性膳食纖維，能幫助促進腸道蠕動，更能在體內和膽汁結合並排出體外，身體需要用膽固醇來製造膽汁，幫助降低血液中的膽固醇。但與此同時，亦不太建議過分依懶蒟蒻來減肥，因為蒟蒻除了膳食纖維外，其自身營養價值不是很高，只能幫助提供飽腹感，不能代替其他食物所提供的營養，長期以蒟蒻來代替正餐，有機會令身體吸收不到足夠的碳水化合物和蛋白質。

維他命A 具美容功效

今次這個日式料理用了蒟蒻作為主要食材，當中混和了甘筍和肉片配搭，肉片能提供豐富的蛋白質和鐵質。至於蔬菜方面則以甘筍作代表，含有β-胡蘿蔔素，能轉化成維他命A，幫助保持眼睛健康，更有美容功效，有助改善皮膚乾燥，維持皮膚健康，正好適合近來的低濕度環境下食用。

【蒟蒻炒肉片】

材料：

蒟蒻 60克

肉片 80克

甘筍 半條

葱 1棵

薑 2片

醃料：

胡椒粉 半茶匙

鹽 半茶匙

調味料：

糖 半茶匙

豉油 半茶匙

做法：

1.把蒟蒻切片、葱切粒、薑和甘筍切片，備用。

2.把肉片用醃料醃約15分鐘。

3.爆香薑片，放入肉片。

4.放入甘筍，加少許水。

5.放入蒟蒻翻炒。

6.放入調味料和食材炒勻，灑上葱花便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。