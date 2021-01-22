【移台生活】台灣擬放寬港澳移民　重點注意

自去年開始，移民台灣申請便大幅急升，台灣的國家發展委員會早前更完成移民相關政策的修訂草案預告程序，擬會放寬港澳居民移民限制，但究竟有多「放寬」？我們試從創業、就業、就學3方面拆解修訂重點，看是否真能幫到港人移台。

關於創業投資：創業家簽證修訂

在該草案中，擬修訂港澳居民在台「創業家簽證」限制，其中重點，是港澳居民只須投資200萬新台幣（約HK$56萬）於指定集資平台，即可申請創業家簽證。 乍聽之下，很易令人誤會台灣投資移民600萬新台幣（約167萬）的投資要求放寬了……但今次修訂的其實是創業移民，而非投資移民，這點先別搞錯。

其次現行的創業家簽證，要求同樣是200萬新台幣，金額並沒下調，最大分別只是原方案是要求外國人（港澳適用）申請者要獲台灣國內外創投公司或國際募資平台籌資200萬新台幣以上，如今擬修訂為「港澳居民投資200萬新台幣於指定集資平台」即可申請。

但最關鍵是，現行創業家簽證仍受「外國人來台申請創業家簽證資格審查處理要點」限制，持證者尚要滿足以下其中一項要求方可展延：

（1）最近1或3年的平均年營收入達300萬新台幣（約HK$83萬）以上，或

（2）最近1或3年的平均年營業費用達100萬新台幣（約HK$28萬）以上，或

（3）聘用全職台籍員工3名以上，或

（4）其他足夠審核之營運實績，並經目的事業主管機關認定對國內經濟發展有貢獻。

換言之，原只有最多1年居留的創業家簽證，必須達標（以上其一）才能展延，每次展延僅1至2年，只要連續合法居留5年，每年居住超過183天，便可申請定居，條件其實頗苛刻。惟如今修訂仍沒提及「展延條件」會否減辣，故此實質放寬多少，仍待官方更詳細的公布。

關於就業：外國專業人才延攬及僱用法修訂

台灣政府預告的「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案主要有兩點修訂：

（1）外國專業人才「移民監」將由5年直接縮減為3年，家屬申請永久居留同樣縮減至3年；如果在台灣讀碩士或以上，讀書時間亦可計入這3年內。外國專業人才在居留期屆滿前，更可申請延期居留最長1年。此外亦將增加外國人專業工作的範疇，擴大專業生存空間。

（2）如在全球前500名大學罼業者，將可豁免2年以上工作經驗要求限制，換言之本港大學畢業生（香港有6所大學合資格）移民台灣將變得更為容易。另外為鼓勵港澳在台留學生留台就業，港澳留台工作採取多元項目評點機制，若累計逾70分者，並從事專門或技術性工作，可不受一般外國人資格及薪金（約HK$13,400）限制。

關於就學：外國學生來台就學辦法修訂

台灣教育部亦擬修訂「外國學生來台就學辦法」增列，放寬港澳生來台就學，重點主要有兩個：

（1）批准不具備居留證、父母不在台灣的中小學港澳生，於境外申請就讀台灣高中以下程度學校。

（2）以增加名額方式，開放普通高中（包括私立、國立或市高中）自主評估招收港澳學生。

小總結：台灣暗地收緊審批

受疫情影響，加上申請個案激增，近期等待台灣審批港澳移民時間也漸變長。觀乎台灣處理香港移民取向，似乎也暗地收緊，審批漸趨向重質不重量，投資項目如非特別，一般都審批很久，再也不易輕鬆過關。現時台灣最想渴望爭取的，其實是金融和科技等專業人才，如從事相關行業，相信會較易獲批。但是次動作是否真如大家期待的「放寬」，還要等修訂真正落實，才能進一步確定。