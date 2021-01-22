Chill新下午茶　型英靚住歎

雖然要等到農曆新年至有長假期Chill翻夠，但平時都可以偷閒幾個鐘，同另一半或好友閨密歎番個全新登場下午茶，有西式、日式甚至素食；有型格、有奢華、有健營等，總有一款啱心水，讓大家叉叉電又出發。

相約在櫻花樹下

以清新明亮嘅裝潢及浪漫櫻花樹見稱嘅LUMI，最近推出了全新嘅下午茶餐單，主廚精心挑選矜貴食材入饌，巧製出多款精緻點心以及清新甜點。用上華麗高茶銀座盛載，有黃金海膽和牛脆薯絲餅及鵝肝鮮藍莓脆餅，配搭新穎，味道相當有驚喜。另外，芥末玉子三文治用日本玉子蛋夾住辛口嘅芥末，滋味震撼，更可喚醒味蕾；而煙三文魚及牛油果脆餅則為美味嘅鹹點作結。甜點方面亦非常出色，用上時令嘅日本直送水果注入酒釀啫喱，又有迷你朱古力布朗尼及芝士餅、水果吉士撻等，不要錯過嘅還有餐廳自家焗製嘅提子鬆餅配紅莓玫瑰果醬及忌廉。下午茶更附送一杯氣酒酒（或咖啡或茶），為這個爛漫午後時光作結。

歎在綠油油樹蔭下

位於尖沙咀Glasshouse Greenery內增設嘅全新用餐空間Glasshouse Greenroom最新推出全新「華麗寶盒下午茶」套餐。先來頂級魚子醬，可連同迷你鬆餅及多款配料同吃，之後是頂級意大利凍肉拼盤，還有黑松露雜菌濃湯、迷你頂級和牛或香煎法國鵝肝多士，以及「首飾寶盒」，內有柚子芝士蛋糕、杧果戚風蛋糕、雲呢拿忌廉伴檸檬酪、青蘋果白朱古力慕絲蛋糕、法式紅桑子費南雪蛋糕及朱古力蘭姆酒蛋糕，由輕至重、由淡入濃，讓大家慢慢品味各式美點。客人更可從香檳或鮮榨是日果汁二選一，咖啡或茶更是無限添飲。假若同行人數為4位或以上，更可享無限添加糕點，以及咖啡或茶。

食出亮麗靚滋味

位於旺角東一間酒店內嘅型格餐廳酒吧Lion Rock，素來推出嘅下午茶均是型男淑女歎Afternoon Tea及打卡之選，而最新作係與乘紐約護膚品牌Elizabeth Arden聯乘推出嘅「水漾春日下午茶」，由即日起至3月31日期間，可品嘗到以透明質酸豐盈保濕膠囊為靈感創作嘅多款鹹甜美點，包括火炙三文魚手鞠、松葉蟹沙律、黑松露野菌玉子燒、碎吞拿魚腩牛油果最中餅、金箔櫻花水信玄餅、54%朱古力草莓慕絲蛋糕伴草莓漿球等，配以兩款特調，分別是粉藍色嘅Ocean Blue及淡啡色嘅White Tea Latte，清新可口。而享用兩位下午茶套餐，每位更可獲贈Elizabeth Arden膠囊精華體驗裝一份，歎High Tea都可以扮靚。餐廳酒吧更首次推出下午茶外賣及外送服務，連四層架，坐喺屋企都可以打卡喇！

素有獨特可口風味

如果巴絲打喜歡食素，又或間中嘗素嘅話，中環新派中式素食餐廳李好純由即日起推出嘅全新「Vegan Par-tea」純素下午茶或許係大家杯茶。餐廳用上新鮮天然食材炮製出8款鹹甜美點，包括以中式食材製作嘅純素英式鬆餅，有山楂及黑芝麻兩款獨特口味，分別搽上自家製山楂醬及黑芝麻醬，清香四溢。開胃小食有山葵木薯片伴蓮藕及咖喱木薯片伴紅菜頭，以酸甜開胃嘅香醋珍珠點綴，單係賣相已經叫人賞心悅目。下午茶套餐亦加入餐廳袖珍版招牌菜式，包括「喃南芝語 」芝麻南瓜餅配核桃醬及「長話短薯」X.O.醬煎腸粉伴泡沫薯蓉；當然亦唔少得經典中式甜點，如雪燕杞子桂花糕及千層紅棗椰汁糕；精緻美點以簡約別致竹籠盛載奉客，別有一番風味。