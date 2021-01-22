新年煎新糕　傳統鹹糕升級

鹹味的新年糕點，較為人熟悉的就是蘿蔔糕或芋頭糕，今年很多品牌都將這2款糕點升級再製作，如有的變成素食，又或加入升級版的食材改良，當然亦不少得全新食材配搭的出品，讓大家有更多選擇。

純素菇香

The Cakery新出的三式中式賀年糕點，除紅糖年糕、紅棗糕外，今年還有新推出的純素蘿蔔糕，食材除了白蘿蔔外，還加入冬菇、菜圃和木耳製作，表面還有黑松露和金箔，滲出濃郁菇香。

鮑魚添味

鮑魚專門店尚鮑推出凍齡啖啖蠔皇鮑魚蘿蔔糕，選用慢煮南非鮑魚配蠔皇鮑汁，再加乾瑤柱、臘味、蝦米等，製作成高級版的蘿蔔糕，彈牙又入味，味道夠晒濃郁。

創意薯仔糕

中環香港四季酒店三星米芝蓮龍景軒推出新穎的金沙銀魚瑤柱馬鈴薯糕，選用薯仔粒作主打，再加甘筍粒、瑤柱、銀魚碎和鹹蛋黃等食材，和馬蹄粉漿及粘米粉混合而成。煎煮時還聞到陣陣香味，鹹香而富層次。

食材升級

鴻福堂今年推出升級版的沖繩海鹽瑤柱芋頭糕，除了臘肉和蝦米、原粒芋頭等，還特別改用了日本北海道瑤柱和沖繩海鹽，鹹香中滲出鮮味。

加肉丸滲北歐風

IKEA今年推出3款賀年糕點，除甜糕紅果子薑汁糕和接骨木花橙香馬蹄糕，還有將北歐肉丸作靈感設計的植物素肉丸松露芋頭糕。黑松露芋糕內加入北歐人最愛吃的肉丸，即時提升了芋頭糕的質感和味道。