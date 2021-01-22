「猿人」聯名牛仔褸　地區限定配色登場

繼前年及去年先後兩度推出地區限定聯名系列後，美國經典牛牌Levi's®今年就再度與日本潮牌A BATHING APE®（BAPE®）合作打造第3回聯乘。聯名系列最注目當然是採用顛覆性對半拼接剪裁結構的Type III Split Trucker Jacket，正面保留傳統鈕扣細節，背面則加入全拉鏈設計。如果你有入手前兩回或今回聯名系列多於一件的話，意味着你可以自由將褸款左右部分組合成鴛鴦配色。但留意番今次發售的Type III Split Trucker Jacket，5款設計當中於香港地區只可以買到Unwash Denim（全球發售）及Blue Camo（亞洲限定）2款，另外3款包括：Washed Denim（日本限定）、Green Camo（北美洲限定）及Red Camo（歐洲限定）想入手就要拜託海外親朋戚友。

聯名系列除了推出設計呼應上述各款Type III Split Trucker Jacket的Levi's® 501®'93牛仔褲作配襯外，同時亦有採用紅藍綠3色迷彩拼接丹寧布料打造的Type III Trucker Jacket、Western Shirt及6-Panel Cap。當中Type III Trucker Jacket就換上拉鏈開合取代經典鈕扣，另外更有兩色Logo Tee及4色Bandana同步登場，讓整個聯名系列更為完整豐富（1月23日推出）。