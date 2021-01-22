【美女饕廚】元朗鐵板燒小店

今次介紹的是位於元朗的一間鐵板燒小店。

鐵板燒的感覺是會讓人聯想起雜技般投擲的炒飯和洋葱火山的景象，除了能顴賞這種鐵板燒的藝術，我還看重食材質量和味道。這家餐廳是由香港師傅主理，在整個烹製過程都十分認真，看得出每一道都是心機菜式。坐下不久店員便送上熱茶，在用餐途中也不時添加，服務相當貼心。

首先來的是新鮮北寄貝，燒到剛熟，配上自家製番茄汁來提升鮮味，用料簡單卻煮出清新鮮甜的味道。

之後是煎焗甘鯛，廚師先將魚鱗稍稍煎一下，然後用蓋焗熟魚肉。魚鱗煎至企身，又脆又香，魚肉卻嫩滑帶甜，咬下去聽得見酥脆的聲響，而且皮肉不分離，沒有多餘的油膩感，做得非常好吃！

接緊上桌的是鮑魚，用新鮮南非鮑，配上翅裙和雞汁，既美味又有趣，好一個雞鮑翅呢！之後是龍蝦，用澳洲龍，非常厚肉，廚師好貼心地將肉起出，用龍蝦膏調製成汁，食落爽口彈牙之餘，肉質肥美。

再來是鵝肝，來自法國，配以小量新鮮蘋果醋醬汁來提升風味，我特別喜歡這個組合，鵝肝亦煎得非常出色，外脆內軟猶如雪糕般慢慢融化，甘香濃郁。之後是我最愛的一道菜，最肥美的腦天，即吞拿魚頭頂的肉，全條吞拿魚只得兩片，口感軟滑，筋少而脂肪多，魚味極濃，只有極小量。師傅將它起火煙熏，配上新鮮Wasabi蓉和紫蘇葉一起吃，豐腴細滑，入口即化，味道甘甜極致，忍不住叫多件呢！

吃完一輪海鮮後便到鐵板炒飯，炒飯很精彩，廚師手藝精湛，將白飯倒在鐵板上，先炒香蒜頭、洋葱、紅蘿蔔、指天椒和冬菜，之後不停大力拌炒，再加入沙律醬和芝麻，炒至色澤均勻，飯粒仲粒粒分明，冬菜有獨特帶鹹香的味道，風味醇厚，還有辛辣香的餘韻，十分惹味。

饕廚貼士：脆魚鱗甘鯛

魚鱗向下煎至企身後蓋上焗4分鐘即成。

（*可以參考我本Cook Book《教煮米芝蓮法式家常菜》，這個食譜是裏面其中的一款菜式。）

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）