果粉聚焦︰實測Magsafe雙充電器

Apple去年在推出iPhone 12系列的同時發表了各式Magsafe產品，除了保護殼和銀包，還有無線充電器，今次就實測當中的MagSafe雙充電器。

跟圓餅形的MagSafe單充電器不同，雙充電器顧名思義就是提供兩個無線充電接觸點，左點較大的圓形部分可充iPhone及AirPods，右邊位置則充Apple Watch。兩邊均採用了磁吸式設計，實測吸力頗大，不怕充電時移位而出現接觸不良問題。另外，手錶充電時除可平放，感應式還可屈起讓手錶側放，這時手錶會自動進入夜間模式並當作鬧鐘使用，方便用戶放在床頭一物兩用。

MagSafe雙充電器跟機附有USB-C至Lightning連接線，但就不送火牛。廠方建議使用20W或以上的Apple USB-C火牛或相容的第三方USB-C火牛，而連接到Mac機或PC上的USB-C連接埠亦夠力推動。根據資料，若火牛有20W輸出，它的無線充電功率可達11W，若使用27W或更高輸出的火牛，無線充電功率更會提升至14W，效率跟15W的MagSafe單充電器相若。

連接20W火牛作測試，30分鐘後iPhone 12約充到40%電，而Apple Watch Series 6約充到20%，表現算是不俗，當然速度離有線充電還有距離，但它勝在一開二，外出使用毋須帶多個火牛，另外又可摺疊收藏，很適合帶去戶外工作或Staycation之用。缺點方面，就是全白機身容易變黃，另外手機連殼充的話，有機會令皮革護殼留下擠壓痕迹，若有疑慮最好除殼充或改用非皮革護殼。