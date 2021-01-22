3姊妹是非纏身　歐陽娜娜阿妹拍古裝被嘲似丫鬟

現年20歲的台灣藝人歐陽娜娜憑精緻五官和出眾氣質，年紀輕輕就成功在內地打開知名度，其家姐妮妮較早前已經在台灣出道，而其妹妹娣娣近日亦到內地發展，原本以為有兩位家姐的人氣帶領出道會很順利，怎知古裝扮相遭網友狠批似丫鬟，更直指她的容貌與娜娜相差甚遠！

其實3姊妹均有同一特質，就是容易招惹是非，好像二姐娜娜除了屢陷整容疑雲、經常被批人紅沒有代表作外，堪稱「新生代最強發電機」的她更緋聞多籮籮，何超蓮男友竇驍、王源、蔡徐坤都榜上有名，她幾乎每次亮相總能掀起一陣話題。

近日她聯同陳偉霆、周揚青等上內地綜藝節目《潮流合夥人2》展現真性情，率直行徑卻被外界一面倒負評。節目上她擅自拿取其他嘉賓的飾物佩戴、身穿男嘉賓的衣服、稱呼陳偉霆做「爸爸」，種種行為被網民炮轟沒教養。其實歐陽家三姊妹向來惹是非，一舉一動都備受外界關注，在台發展的大姐歐陽妮妮的負面新聞亦不簡單，最令人印象深刻的是，她在2016年被爆「請槍」大學考試代筆，當時其形象一度插水！

而16歲的妹妹歐陽娣娣近日也跟隨二姐步伐到內地發展，一出道就參演金牌製片人于正的新劇《當家主母》，最近劇中造型照曝光，豈料其古裝扮相引來大量負評，狠批她像丫鬟毫無星味、土味十足，甚至直指她與台灣諧星陳漢典「撞樣」，更慘被嘲為「歐陽典典」，可謂出師不利！無可避免的是，其顏值再度被跟人氣最高的二姐比較，網民紛紛直言始終差娜娜一大截！