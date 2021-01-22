片山萌美　最強美乳　火辣實力派

每個藝人當然想攀上一線位置，但係三線可能更加有「錢」途，講緊嘅係三線發展呀！好似日本寫真界索女片山萌美咁，同時喺電視界、電影界同寫真界發展，收入豬籠入水呀！

銷魂迷人

日本寫真界一向盛產巨乳妹，不過佢哋大部分都生得細細粒，有啲甚至予人又肥又矮嘅印象。雖然高挑又好波嘅寫真女優都有唔少，但係數來數去都係得「寫真界最強BodyY」、擁有5呎9吋嘅染谷有香，究竟寫真界有冇人可以挑戰到佢呢？梗係有啦！就係有「最強美乳」封號嘅片山萌美。

今年30歲嘅佢，氣質綺麗高貴，左眼角位置有粒痣，帶點傳統和風美人嘅感覺，同時又多添幾分銷魂美。論身材就真係冇得頂啦，身高5呎7吋，高挑之餘，雙腿夠修長，而且胸前一對G奶相當凸出！雖然好多人都話佢雙峰質感柔軟，令外觀睇落有少少下垂，但計我話瑕不掩瑜，因為咁樣令人一眼就睇得出係天然真波！

裸出高峰

萌美近期曝光率相當高，喺好多雜誌都可以見到佢嘅性感水着寫真，佢以前比較重注柔弱病態感多啲，但自從拍完一輯全裸寫真之後，就刻意走健康形象，所以近期見到佢嘅寫真多咗笑容，光線亦充足好多。

提到全裸寫真，一般嚟講，好多寫真女優行到呢一步都好難返轉頭，但係萌美就剛好相反，令事業更上層一樓，唔單止繼續喺寫真界發光發熱，仲參與演出電視劇同電影，成為少有嘅三線發展藝能人。就以近期為例，佢演出嘅電視劇《警視廳強行犯係樋口顯》正在日本熱播中；至於電影方面，參演嘅《手塚治虫迷幻少女》喺上年年尾上映，更加榮獲芬達音樂節「最佳作品獎」同LUSCA國際奇幻電影節「導演獎」添！

片山萌美近期主力拍攝電視劇，從其社交網中就可以見到好多拍攝花絮，大家可以睇到阿妹喺鏡頭背後原來相當可愛。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎7吋

三圍：37G-24-34