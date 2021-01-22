陳山聰再拍《十八年後》續集　視后龔嘉欣嗌緊張

近來無綫不時翻拍口碑佳的劇集，之前《金宵大廈》、《香港愛情故事》、《十月初五的月光》第2輯統統都開工，據知無綫即將開拍神劇《十八年後的終極告白》，男主角同樣是陳山聰、譚俊彥，而女主角則由楊秀惠變為新鮮出爐的「馬國視后」龔嘉欣。而譚凱琪於產女後首次復出拍攝，其他演員包括第1輯演技備受讚賞的「豬肉婆」尹詩沛、趙希洛等。

《十》劇於2018年開拍，播映時口碑相當不俗，奈何收視卻只一般，不過當時已有網民指此劇是「神劇」，要求開拍續集，此劇劇情緊湊，由第1集開始已發生命案，之後一路追尋真兇，相當緊張。大結局有悲有喜，陳山聰飾演的「阿一」最終要死，而譚俊彥亦要坐監，不過最後一幕幾兄弟居然齊齊於山上「重逢」，給觀眾「另類」大團圓結局的感覺。據知，今輯故事雖然與上次的因果報應有關係，但故事不同，上輯已拍得相當懸疑、緊湊，今次會加入更多元素，戲味比之前濃、更有張力。

龔嘉欣接受東網訪問時坦言此乃獲「視后」後的第1部劇，她謂：「觀眾對我嘅要求高咗，所以我對自己的要求都會更高。（有壓力？）咁又唔會，係好開心，攞完獎之後喺街啲人都會祝福我，呢個係好寶貴。」今次她於劇中跟譚俊彥飾演一對，二人首次正式合作，她謂：「我自己都有睇第1輯，口碑好好，我未拍過懸疑片，都幾得意，而今次個角色係好沉重，有啲緊張。」

上一輯飾演「阿一」的陳山聰受訪時謂：「好開心收到呢個消息，因為之前我同譚俊彥好希望監製可以開第2輯，觀眾、網民又好鍾意，內地網播咗都好受歡迎。（未能原班人馬會否可惜？）係可惜啲，今次古仔、角色完全唔同，我唔係演黑社會，會斯文好多。（上次要除衫打擂台，今次要否再操？）今次梗係會畀啲難度我啦！但暫時唔可以透露住，都係好激，自己都開始做運動Keep弗。」說到與「視后」龔嘉欣合作，他謂：「有個視后幫我哋坐鎮，成個劇唔同晒，要叨佢啲光！」

此外，陳山聰最後播出的劇集正是上年播的《十》劇，計埋剛剛抽起延遲播出的《大步走》，他拍了《唐人街》、《超能使者》及《金宵大廈2》亦未出街，相信牛年他將會有大把劇集上場。