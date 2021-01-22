被爆有「新歡」！馮盈盈遇「舊愛」鄭衍峰勁尷尬

前港姐馮盈盈出席《big big shop新春感謝祭》活動，對於與西裝男「新歡」撐格腳後，對方被火速起底，乃大鴻輝興業地產執行董事曹展康（Bobby），姐夫更是「舖王」，來頭相當猛料。問到可感打擾對方？她說：「其實呢位朋友好大方，覺得食飯冇乜問題，冇放心上，但大家對我呢方面咁有興趣，就冇人敢做我朋友，淨係返工同喺屋企，真係會孤獨終老。」更指不知對方工作及身家背景，就連對方感情狀況也不知情，問到是否她的理想型？她說：「真係食餐飯冇諗咁多，請教佢投資意見。如果之後有朋友繼續敢約我，我唔使開工都會出去，係正常社交，但最近疫情嚴重番，就會睇情況減少。」

席間她與「舊愛」鄭衍峰同場，惟二人合照時有點尷尬，她對此說：「唔覺得呀，我有打招呼！（佢話請過你食2百幾餐叉燒飯喎！）食嘢講啱唔啱食，唔係計錢嘅。」

談到曾志偉與王祖藍重返無綫當高層，問到她想看甚麼節目？她說：「獎門人，我細個有喺現場做過觀眾，贏到禮物仲開心咗好耐，係好好回憶，希望佢哋畀多啲工作機會我，我會努力工作，希望會有更多發展同機會。（想主持遊戲節目？ ）都好想一齊參與做主持。」