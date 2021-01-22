索女事業線　深不可測

男人愛深溝，女人亦都鍾意深溝，講緊嘅就係心口嗰條乳溝，因為只有巨乳先至營迼出深不可測嘅效果呀！講到深（Deep），喺情色字典及四仔界，同樣亦相當精彩，一齊嚟睇睇啦！

業界術語

美國四仔界有唔少專門術語，其中就有呢個「Deep Penetration」。中文解做深層進入嘅佢，原來真係好似字面咁解，意思係指男優嘅兵器徹底地攻入禁地。原來當劇本寫上呢個動作時，脫星就知道攝影師會特寫兵器進攻嘅激烈戰況，同時會主動遷就鏡頭，務求順利完成拍攝工作。

最深入體位

男人進行活塞運動時，總係想有咁深入得咁深入，而性愛專家表示呢招叫「The Shoulder Lift」，絕對係最深入嘅體位。玩法係男女雙方面對面站立，而女方其中一隻腳抬高並搭喺男伴嘅肩膀上，然後進行活塞運動。難度太高？咁可以讓女伴瞓喺床上，並搭一隻腳喺男士肩上，效果亦係一樣。

令人難忘

提到「Deep」，就諗起2013年由West Coast Productions推出嘅《Balls Deep Anal Nymphos #2》，搵嚟Alexis Ford、Mischa Brooks、Julez Ventura等脫星演出，之所以令人印象難忘，原因係佢語帶雙關嘅片名，當中嘅「Deep」就係指每個脫星不但擁有巨乳加深溝，仲有又大又圓嘅巨躉，配合汁液橫飛嘅場面，極盡官能享受，更喺2014年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳後花園演出獎」。

爆乳癡女

AV女優大澤佑香嘅父親係敍利亞人，母親係日本人，除咗血統夠特別，一對35F爆乳同癡女演出更係勁正，好似呢套由DEEP'S喺2008年9月推出嘅《DEEP'S GIRLS COLLECTION》，就係其代表作。2005年7月以KUKI專屬女優出道嘅佢，以19歲之齡扮演癡女而深得AV迷歡心，2009年7月佢改名叫晶愛麗，2012年8月宣布引退，到2013年改名叫新井愛麗復出，但冇幾耐又引退，直至2019年再以晶愛麗之名復出拍AV至今。