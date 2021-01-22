余詠珊當曾志偉係大佬：佢了解吓我哋做緊乜！

無綫綜藝節目高層余詠珊，現身《big big shop新春感謝祭》活動時，對於曾志偉上任當無綫副總經理，她表示昨日及今日也有與對方開會：「佢了解吓我哋做緊乜，大家合力做好TVB，我都好開心佢返嚟，好似多咗個大佬咁，大家好開心又一齊做嘢，等新年過後佢返嚟會坐低傾今年未來嘅嘢。」更指志偉有人脈，於內地有影響力，相信未來節目能邀請更多藝人參與。

問到今年的節目如何改進？她指去年因疫情關係未能出埠，只能局限於錄影廠拍攝，變相製作不少煮食節目，今年原定安排下月尾出埠拍旅遊節目，惟疫情反覆也只能暫時煞停。」

志偉回巢 阿姐希望開多啲遊戲節目

藝人汪明荃（阿姐）首次主持感謝祭，感覺新鮮像行超市，是次集中過年食品，她對提子、牛肉、金蠔、花菇和飽魚也感興趣，又看中一個雪櫃，因為家中雪櫃已不夠位儲糧。另外，阿姐對曾志偉回巢萬分期待，讚對方台前幕後都是一個人才，她說：「遊戲節目佢好拿手，加埋王祖藍應該有新鮮感，呢幾年佢哋喺大陸做咁多唔同類型嘅騷，加入新科技有唔同諗法。」她認為飲食節目太多，遊戲節目和歌唱節目較少：「未必一定要再開《娛樂大家》，諗啲新嘢就得，都要栽培多啲司儀人才。」她說每個人都有自己班底辦事，希望將來可以包容更多人，百花齊放。