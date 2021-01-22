最後通話鬧交收場　鄺芷凡永別父親遺憾一生

藝人鄺芷凡（Omi）近期忙於拍攝香港開電視節目《五星級絲打II》，表示有首輯的經驗，希望今次做得更好，她說：「疫情冇得外遊，介紹香港好玩、好食、好用嘅嘢畀大家。」拍攝這節目令她感觸良多，因拍攝第1輯期間，她爸爸突然離世，令她的生活頓失重心，說起舊事不禁流淚：「爸爸係突發心臟病走嘅，佢身體一直好健康， 之前完全冇先兆，走前嗰一日我有嘢問佢，仲同佢吵咗兩句，之後佢打電話畀我，我都唔聽，佢就留言講咗個解決方法，到晚上就收到佢走咗嘅消息。個留言成為我哋最後語音，令我終身受用，我當時好後悔，完全明白失去咗才學懂珍惜呢句話，上咗人生最大嘅一課。」

頓失精神支持

難以接受的心痛，令她情緒一度失控，她說：「我好抑壓，當冇人嘅時間不停爆喊，呢個係好大嘅遺憾， 嗰段時間好難過，但唔想影響同事情緒，冇特別提起，但個人連化妝都唔上妝，心情好低落。」一直有爸爸庇護，突然失去支柱，迫使她快速成長：「以前爸爸係我最大嘅後盾，突然所有嘢都變晒，要打點好多嘢，公司、家人、又要做幕前，心諗點解人哋做到，我做唔到呢？所以我好努力，想做啲成績畀爸爸睇。」

接管批發生意

除了做節目主持，她要接管爸爸日本食物批發生意， 她說：「初初不知所措， 但公司都要營運，好彩有Partner打點，而自己都會參與， 因為疫情餐廳大受影響，都建議佢哋網上銷售，又會多啲同網民交流， 用自己能力參與生意。」