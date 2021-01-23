【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月十一辛未土破日

吉時：上午5至時7時、上午9至時11時、下午3至時5時

凶時：下午1至時3時、下午5至時7時

宜：拆卸、掃舍、求醫

忌：嫁娶、開業、移居

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座、雙魚座

白羊

笑一笑，世界更美妙，可令異性主動獻殷勤。

金牛

容易跟伴侶爭吵，謹記兩性相處要互相尊重。

雙子

因有突發事情出現而不知所措，宜保持鎮定。

巨蟹

與人相處要和和氣氣，衝動行事將蒙受損失。

獅子

身邊出現流言蜚語，工作受拖累，感覺無奈。

處女

人緣運不錯，可憑着幽默談吐感染身邊的人。

天秤

宜趁假日找朋友聊天或郊遊，別胡思亂想了！

天蠍

心情開朗，謀事或有小麻煩，謹記隨機應變。

人馬

情緒低落，宜找朋友傾訴，或做點鬆弛運動。

山羊

單身者或會碰見有緣人，大方交流將有進展。

水瓶

桃花旺，人緣佳，多與拍檔交流，有利事業。

雙魚

財運上升，在熟悉範疇進行投資，進展不錯！

【生肖運程】

相沖生肖：牛（36歲）

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）牛 人氣弱

鼠

付出與收入成正比，不妨把壓力轉化為動力。

牛

是日沖煞，人氣稍遜，與伴侶相處要多包容。

虎

形象不錯，運氣轉佳，但謀事不要急於求成。

兔

抓緊自我增值的機會，有助日後處理公務。

龍

保持專注，別干涉同事的私事，免影響工作。

蛇

工作表現得到上司的認同，對自己很有信心。

馬

財運一般，重要的事情最好用紙筆記錄下來。

羊

毋須拿自己跟同事作無謂比較，免打擊士氣。

猴

職場上出現不少變數，事前最好做兩手準備。

雞

運勢不過不失，有錯要及時糾正，可減少損失。

狗

愛情運回升，宜放下無謂執着，珍惜眼前人。

豬

貪字得個貧，冷靜有助避免犯錯和解決問題。