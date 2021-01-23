富貴男友行外母政策！江嘉敏睇定婚戒好事近

現年26歲、無綫上位小花江嘉敏愛情事業兩得意，被無綫力捧的她劇接劇冇停手、2年多前又成功箍實有米男友Anthony，雙方愛得黐纏，已達見家長階段。去年聖誕節前夕，嘉敏激罕上載合照放閃證男友地位。雖然她經常被負面新聞纏身，「拜金」、「姣溝」等指控迎面以來，但男友一直於背後做強大後盾，情比金堅。

正趕拍無綫新劇《黯夜守護者》（暫名）的她，一放假即抽時間陪愛郎。日前她以「戰鬥格」上陣，於寒冷天氣下僅穿一件頭長身毛衣配過膝長Boot，大騷「絕對領域」現身中環。她與男友坐在餐廳門口甜蜜開餐，見她出盡冧招，餵食、依偎及微笑放生電，氹得男友全程四萬咁口，並禮尚往來餵女友食意粉。

醫肚後，男方化身「龍友」幫女友影靚相，期間單膝跪低搵最佳角度，齋睇個款就知專業，之後更不怕危險，衝出馬路喪影。而嘉敏亦不遑多讓，互換崗位幫男友影相，一齊睇相時，她更從後攬實男友取暖，旁若無人。

2人準時於終止堂食的6時前埋單，嘉敏翹實男友手離開發現記者，問到是否趁冇工開拍拖？男友代答︰「梗係啦，影吓相咁囉！（好搏命喎你，有咁多車經過！）有研究嘅，呢方面我係專業，睇吓我社交平台就知，我梗係影得好過佢。（女友係專屬Model？）梗係啦，淨係一個㗎咋！」冧爆的嘉敏甜笑表示︰「我係專業畀人影。」再問是否好事近？男友笑笑口表示：「睇吓！」問到是否睇定戒指？他即講笑重提早前被指用「黑卡」購物一事︰「咁要用啱信用卡嘅！」

陪睇包包

隨後他們到商場會合嘉敏媽媽，3人先後進入多間名店Shopping，期間男方行「外母政策」，除了幫手排隊，見兩母女拿起「包包」時即不停畀意見，全程氣氛融洽，看來「跟得男友」有望變做「跟得女婿」！