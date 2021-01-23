免費換利是封Round 2　立體燙金大喜慶

牛年將至，各大商場免費換領的利是封，設計也愈見花心思， 除傳統紅色之外，亦注入其他艷麗喜慶色調，更配合應節的金牛圖案，以及立體、燙金等形形色色設計，不管是派利是還是逗利是者，看到如此精美的利是封也會即時感到滿心歡喜。

立體設計

每年海港城推出的利是封及利是袋，均備受全城期待，擁有就是身份象徵，今年亦不例外，以象徵長壽吉祥、活力充沛的錦鯉為設計主題，推出1套5款五彩錦鯉立體利是封，每條色彩高貴艷麗的「錦鯉」均印有金錢、煙花、風車及如意結等吉祥圖案，再以燙金和壓花加工，瑰麗而具氣派。

換領期：1月25日2月11日

消費額：HK$2,000，並捐款HK$50予香港血癌基金

名師座鎮

以繪畫簡約線條聞名的日本插畫大師長場雄，今年受到K11購物藝術館邀請，親手繪製1套10款的2021年限量版藝術利是封，象徵大吉大利的橘子、喜慶場合常見的爆竹、祝賀好運的揮春、代表今年生肖的牛等圖案，均以簡潔有力的白色線條壓印在喜慶的紅色利是封上，完美地以現代的日系簡約美學重新演繹這個中國傳統文化習俗，設計獨特，潮人一族絕不能錯過。

換領期：即日起至2月21日

消費額：HK$1,388

環保元素

Nan Fung Place打造了牛牛織布利是封，以及富貴安康利是封，前者封面採用環保物料，以喜慶紅色為主調，正方形設計配合以人手編織而成的中式繩扣，分外有體面；後者以優雅綠色為主調，封面上的大小金牛身上燙金，彷彿在豐盛田園中享受收成，寓意今年大家都能享受到努力耕耘的豐碩成果。

換領期：即日起至換完即止

消費額：HK$400(富貴安康利是封1套)、HK$1,200(富貴安康利是封2套及牛牛織布利是封1套 )

可愛搞鬼

圈粉無數的為食妹與荃灣廣場合作，帶來了限量版1套4款「胖」你幸福利是封，分別有豐食、健康、財富及良緣的元素，可愛搞鬼的為食妹更配上最貼地的祝福語，粉絲們絕對要私心收藏。

換領期：即日起至2月11日

消費額：HK$800

紙雕藝術

年宵花市陪伴着不同時代的香港人成長，今年恒基地產旗下7大商場特意推出1套6個以醒獅、大吉、年花這3種新年習俗為主題的利是封，透過金色入封、襯托大紅色的傳統鏤空紙雕藝術，呈現出典雅而高貴的設計，帶來無限祝福。

換領期：即日起至換完即止

消費額：888coins

六「腹」齊來

新一年新願望，身體健康就至為重要，LCX特意為大家帶來擁有6塊腹肌的金牛賀歲利是封，健碩金牛隱藏在屋仔牛奶盒內，寓意金牛滿屋、六腹齊來，設計既有特色又別具意義。

換領期：即日起至換完即止

消費額：HK$1,000

花開富貴

拼合圖案代表富貴的牡丹，是人們最喜愛的花卉之一，黃埔天地推出的「花綻。雲彩」慶豐年利是封1套兩款，如將兩款利是封拼合，便會展現左右兩朵綻放的金紅牡丹花，雙雙暉映，帶來花開富貴之意，山丘雲氣升騰，彩霞聚集，迎接璀璨的新一年。

換領期：1月29日至換完即止

消費額：HK$400