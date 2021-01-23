Audi

今個周日，Audi在奧迪觀塘售後服務中心舉行《Audi Flash Sale》車展，現場將展出多款陳列及試駕車，包括A4 Avant、Q3、Q5 及 Q8等，以低至$359,900起車展限定價發售，限定優惠高達10萬元，兼可獲奧迪2021限量利是封。

《Audi Flash Sale》觀塘售後服務中心車展

日期︰1月24日(日)

時間︰9:00am至6:00pm

地點︰九龍觀塘海濱道175號國際工業中心地下

BMW

BMW寶馬大廈延續「得1．想2」限定周末推廣，熱賣掀背車THE 1、型格四門轎跑THE 2 Gran Coupé及動感SAV THE X1可享免費升級配備優惠高達HK$30,000；七座家庭車THE 2 Gran Tourer車價推廣優惠高達 $100,000。全線現貨限時優惠免首年牌費/首年保險/送現金回贈優惠高達$15,000。

BMW「得1．想2」限定周末推廣

日期：1月23至24日 (六及日)

時間：10:00am至7:00pm

地點：土瓜灣馬頭圍道163號寶馬大廈一樓(免費泊車)

Maserati

瑪莎拉蒂Maserati於本周末舉行萬眾期待的MEGA SALE啟年車展，全線熱賣型號及超過20多部精選型號現貨將於沙田維修中心展出，指定型號只售$899,000起，精選優惠現貨數量有限。

Maserati啟年車展MEGA SALE

日期：1月23至24日 (六及日)

時間：10:00am至6:00pm

地點：沙田源順圍2號地下瑪莎拉蒂沙田維修中心

查詢：2627 8983

Nissan

一次過包辦全港MPV銷量冠軍、最佳銷量日本品牌私家車及最佳銷量「混合動力」汽車的Nissan智慧動力車系 Serena e-POWER，最近推出人氣禮遇，僅餘現貨禮遇超過$10,000，售價$359,800起 (已包原廠皮椅及Apple CarPlay音響) 。選購Qashqai Turbo免費升級動感頭唇及頭/尾下裙紅色飾貼；JUKE Turbo可以半價升級Personalisation。

Nissan周末車展

日期：1月23至24日 (六及日)

時間：10:00am至7:00pm

地點：九龍灣啟祥道20號大昌行集團大廈地下

Honda

本周末Honda在荃灣廣場舉行車展及試乘試駕日，展出多款熱賣型號FREED、VEZEL、CR-V及StepWGN SPADA，多款的2021新貨搶先發售，兼提供迎新歲限時禮遇。

Honda周末車展

日期：1月23至24日 (六及日)

時間：10:30am至9:00pm

地點：荃灣廣場1樓中庭

查詢：2380 2231