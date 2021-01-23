陳年片段曝光！林曉峰游水　呵番喊包外甥女勁暖心

出身演藝世家嘅林珊珊大女李澄（西瓜），尋晚重溫兒時片段，仲係幾歲人仔嘅佢，喺泳池被一男子抱住，原來呢個係佢舅父林曉峰呀（阿Lo）！

西瓜當時係咁喊，半裸上陣及戴住招牌圓框眼鏡嘅阿Lo，好細心咁呵番外甥女，又拍拍佢背脊，舉動勁Sweet，父愛氾濫！西瓜就留言「大大大喊包」，而森美都大讚「得意到死」，林子善就笑言「舅父當年幾fit😂」！

另外，佢又上載一段同阿妹李怡（野人）喺張蓆上面不斷跣低嘅片，兩姊妹輪流跌，睇番嘅人都睇到笑，原來當時倒咗啲番皂落蓆上，網民都話好羨慕：「難得珊珊媽媽『容許』這玩意，難得，難得！😁😆😄😊」

而另邊廂，阿Lo就上載1張寫住「ahlofanpage」及用上佢照片做頭像嘅帳號截圖，澄清呢個唔係佢帳號，但大仔就留言「dad its a fanpage（老竇，呢個係粉絲專頁）」，引來網民發笑，不過之後阿Lo再上載張對話截圖，對方發訊息畀佢「你好，你好好嗎，很高興認識你，歡迎來到我我個人帳戶，你一直是超級粉絲有多久了」，奇怪說話令阿Lo都一頭問號，令網民就覺得唔多似粉絲專頁，應該係騙案！