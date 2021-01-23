《愛回家》深水埗拍攝！王俊棠唔覺搵演員較飛：要連戲

新冠肺炎疫情繼續爆發，油尖旺最近更成重災區，昨日就傳出「封區」消息，政府今日（23日）凌晨表示，於佐敦劃出「受限區域」，限制區內人士須留在其處所並接受強制檢測。

有指無綫劇《愛．回家之開心速遞》於日前（21日）喺深水埗九江街及醫局街交界拍攝，與深水埗指定檢測區域相隔一條大馬路，亦同喺區域內需要強制檢測嘅大南街355至357號相近。當日有份拍攝嘅演員有「池美麗」鍾凱琪、「池子孝」阮政峰及「池富」王俊棠一家三口，加上幕後工作人員大約10多人，令不少人擔心眾人有感染風險。

王俊棠接受東網就表示唔係所指嘅「搵演員較飛」，佢透露當日拍攝位置係「池家」屋企樓下，一向都要喺嗰個位置做拍攝場景！問到佢係咪近封鎖區域時，佢就話唔係，都有少少距離，身處位置都好空曠，空氣好流通，大家都做足防疫措施，所以覺得問題唔大！而且拍劇始終都要連戲，所以都明白！

而鍾凱琪就話劇情需要好正常，一停機大家都保持距離及戴口罩，而且因為要經常出去拍攝，所以有定期做深喉唾液測試。佢又澄清拍攝時冇玩手機，只係劇情需要佢望手機！

另外「池子孝」阮政峰亦回覆東網指會跟指示工作：「謝謝關心！大家都有跟指示工作，其他不作回應了🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️」