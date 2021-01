主演《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)的美國男星Armie Hammer早前被女網友公開其關於食人與性虐等變態幻想的短訊後,被多名舊愛現身說法指證他變態,女模Paige Lorenze更聲稱在一次性遊戲,被Armie用刀將他的名字縮寫「A」刻在她的下體附近,更喝下流出的血!

Paige受訪時透露拍拖4個月期間,就像置身性虐片《格雷的五十道色戒》(50 Shades of Grey),分別是現實中她的關係中沒有愛。她指Armie很沉迷去咬她的身體,曾經求她讓他咬走她手臂的肉,讓他吃下去。他又經常在性行為時綑綁她,令她周身瘀傷。

Paige自言不是想羞辱Armie的性癖,但他的行為傷害了很多女人,希望他會正視自己的問題。

Armie透過否認指控,指所有與她的行為,都是經過雙方同意,她的訪問只是單方面說詞,旨在詆毀他的形象。