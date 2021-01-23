超級佛系！梁芷珮晒事業線老公冇反應：XX嗰陣先有

憑旅遊節目《潮什麼》系列而成功入屋嘅梁芷珮，雖然已經生咗三個仔女，但身形一樣咁Fit，呢日見佢換咗個新Look，十足十何雁詩同周汶錡嘅混合體，仲大晒事業線，但梁芷珮竟然話老公睇完呢個造型冇感覺，反而睇到呢樣嘢先會有反應呀！想知佢老公有幾佛系，就要睇片喇！

內地歌手華晨宇喺2018年被爆同內地女歌手張碧晨拍拖，近日網上瘋傳佢哋秘婚生B，華晨宇尋日喺社交網承認：「是的，我們是有一個孩子。」不過最令人震驚嘅係，原來佢哋之前分咗手，而女方喺華晨宇完全唔知情嘅情況下獨力生B，到個女大個，張碧晨先決定講個真相畀男方知。依家佢哋喺冇婚姻關係下共同撫養小朋友。不過有爆料話男方認女係另有原因，去片睇吓有咩傳聞啦！

無綫上位小花江嘉敏愛情事業兩得意，畀無綫力捧嘅佢劇接劇冇停手、2年幾前又成功箍實有米男友Anthony，雙方愛得黐纏，已經到咗見家長階段。舊年聖誕節前夕，嘉敏激罕上載合照放閃證明男友地位。雖然佢成日畀負面新聞纏身，但男友一直喺背後做強大後盾，情比金堅。Anthony仲勁叻仔識行行外母政策添，睇嚟好事近喇喎！即刻睇今集《繽FUN主播室》，睇吓佢哋有幾Sweet啦！