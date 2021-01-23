賀年糕品優惠最後召集

仲有兩個零禮拜就到農曆新年，而賀年食物當然唔少得應節糕點，好似各款蘿蔔糕、年糕等，今次搜羅多個品牌年糕，有新口味亦有傳統口味，最重要係，全部都有折扣優惠，有買趁早喇喂！

寶島無添加風味

香港有唔少寶島美食迷，而人氣台灣品牌「KiKi麵店（KiKi茶）」繼往開來，搜羅來自台灣優質食材炮製嘅經典甜糕「台灣桂圓黑糖年糕」及鹹香四溢嘅「台灣櫻花蝦蘿蔔糕」；前者選用嘉義縣竹崎鄉嘅龍眼乾為食材，配以台灣黑糖取製作；後者則結合3款亞洲精選食材，包括台灣日曬櫻花蝦乾、大根及本地精製臘腸炮製而成，別具獨特風味。由即日起至1月24日訂購更享早鳥優惠，兩款一套嘅特色賀年糕點禮盒亦以優惠價推出，粉絲可別錯過。

和風清新夠特色

想在新春品嘗一下和式糕點嘅話，連鎖餅店東海堂或許是巴絲打杯茶。品牌以日本人新年必吃嘅紅豆年糕湯為靈感，選用北海道十勝紅豆與甘香綿密嘅栗子炮製出「紅豆金栗年糕」，質感煙韌，清新香甜。另有「紫薯黑糖年糕」及「柚子凍糕」，，分別用上沖繩黑糖配紫薯及韓國柚子蜜配日本寒天炮製而成，一香一甜，美味可口，猶如將甜蜜幸福融於口腔內。由即日起選購品牌各款鹹甜賀年糕點，指定信用卡均有7折優惠。

全新椰汁白年糕

至於另一連鎖餅店聖安娜，推出一系列賀年特色糕點以送鼠迎牛，好似品牌兼具傳統與創新口味嘅王牌款式；尊貴黃金糕及瑤柱蘿蔔糕。前者以獨家改良配方製作，糕身條紋節節向上，象徵步步高陞，而黃金之名則別具好意頭；後者係品牌多年嘅人氣賀年美食，用新鮮蘿蔔厚切成條，分量十足，配以極級瑤柱臘味，鹹香惹香。此外，品牌今年新推限量「至尊椰汁白年糕」，以印尼椰汁製作，椰香滿滿，質感軟糯。還有多款賀年糕品包括至尊奶黃糕、富貴棗皇糕、桂花紅荳軟心年糕及賀年糕品配搭的禮盒如金裝賀年糕品禮盒、極品賀年糕品禮盒及尊貴賀年糕品禮盒等。由即日起至1月27日，指定賀年禮品均有「早買優惠」，包括選購單裝糕品3件或上/賀年禮盒2盒或以上更享額外95折，而指定信用卡及會員還享7折優惠。

植物肉素食之選

本地老字號榮華餅家今年繼續有多款傳統賀年食品，好似人氣嘅金玉滿堂蘿蔔糕、鴻運蔗汁年糕、臘味香菇蘿蔔糕等，而因應近年嘅健康飲食潮流而推出全新嘅「香菇蘿蔔糕made with Impossible™️植物肉」，以含有0毫克膽固醇（每份113克Impossible植物肉含8克飽和脂肪）及豐富蛋白質嘅Impossible植物肉代替傳統蘿蔔糕中嘅臘腸，配上清甜蘿蔔絲及鮮味香菇，口感豐富又輕盈，香煎後更為惹味，而今個新年就算不吃動物肉類都一樣能享受賀年美味。於即日至2月11日期間，所有賀年糕品及食品均有85折優惠，而惠顧折實HK$250更送利是封一包添呢！

新派傳統有得揀

位於油麻地嘅城景酒店樂雅軒每年農曆新年都會推出賀年糕點，今年亦唔例外，有傳統口味嘅金瑤臘味蘿蔔糕，還有加入金菠蘿豐富了招牌嘅十勝紅豆糕而成為金箔桂花金菠蘿十勝紅豆糕，色澤鮮艷，別具節日熱鬧氣氛。另有創意十足嘅沖繩黑糖薑母椰汁年糕，選用甘醇嘅沖繩黑糖搭配薑母汁及椰汁製成，食味與質感均極具層次。各款糕點由即日起至1月30日推預購優惠之餘，選購任何新春賀年糕點更享買3送1優惠，並可以優惠價換購自家製XO醬一樽。

立體造型堅搶眼

大嶼山嘅香港天際萬豪酒店也推出一鹹一甜兩款特色賀年糕點，鹹糕係櫻花蝦蘿蔔糕，而甜糕則係黑糖椰汁年糕；前者用上特級瑤柱及分量十足嘅櫻花蝦和臘味製作，而後者則以優質黑糖精製，入口軟滑彈牙，而糕面更放有由椰汁年糕製成嘅立體錦鯉，有「年年有餘」及「鯉躍龍門」好寓意。兩款糕點於即日起至2月1日或之前預購，可享早鳥折扣優惠呢！