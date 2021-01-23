新春換Gadget　優惠一文睇晒！

牛年將至，家中電子產品亦要送舊迎新，今次精選最新鮮熱辣城中優惠，等大家以優惠價入手新Gadget！

買手機連車帶走

小米即日至1月31日舉行小米年貨節，Mi 10T 5G及Mi 10T Pro 5G再次接受訂購，訂購前者即減HK$400 ； 訂購後者則可獲贈Suzuki官方授權Jimmy智能遙控車或小米智能攝影機2K Pro雲台版1部，贈品2選1，滿足不同喜好。買其他小米產品亦有優惠，例如買小米10 Lite 5G較原價減HK$300，買Redmi Note 9或Redmi Note 9 Pro各較原價減HK$100，而購買​POCO X3 NFC更可獲贈​小米藍牙耳機Earbuds超值版一對。

除了優惠產品，在年貨節期間小米還推出了小米手錶及米家負離子風筒H300兩款新產品。手錶設有運動版及超值版，運動版用上1.39吋AMOLED屏幕，提供117種運動模式，並配備12nm GPS晶片、血氧水平檢測、5ATM防水等功能；而超值版改用1.4吋TFT屏幕，提供11種運動紀錄模式，內置PPG傳感器、GPS晶片與心率/睡眠等監測功能。手錶入場費約HK$400，CP值頗高！

至於H300則是一款僅重498g的負離子風筒，內置7片航空渦輪式扇葉及高性能摩打，能透過20m/s氣流釋放5,000萬個負離子，有助去除頭髮的靜電及撫平毛躁。風筒設有57℃恒溫模式，內置晶片會以每秒60次檢測及控制溫度，確保不傷秀髮。最重要是它的售價竟然HK$200有找，平絕同級！

57折買Notebook

Nexstgo旗下網絡商店Nexstmall由即日至1月25日舉行冬日電腦節，買個人電腦及配件都有優惠，例如可以低至57折入手LIBER V14黑金別注版，並可任選2款配件作禮品，包括OMA-100無線滑鼠、MH100智能磅、BEA-200真無線耳機等等。除此之外，由1月22日起一連３日購買AVITA LIBER 13.3吋手提電腦，折扣亦達7折，亦即HK$2,000左右，差價夠買多部入門電腦。

半價換高清芒

HP專門店最近登陸屯門，為慶祝新店開幕，由即日起至1月31日，部分產品如V270 27吋全高清顯示屏以低至半價發售，其他產品如多合一電腦24df0037hk、 筆記簿型電腦14s-cf3090TU、多合一打印機Deskjet 3720優惠價也低至71折。另外推廣期間，凡於屯門HP專門店買滿HK$5,000，即可獲贈HP背包或指定型號Belkin拖板。如購買HP筆記簿型電腦， 更可享全方位售後服務，包括由專業人員提供資料轉移服務，免費協助升級記憶體，以及安裝基本應用程式等。