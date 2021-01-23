網紅唔易做！衛詩雅滲佬味吸Like　邊個有心冇人睇？

娛樂圈競爭大，做網絡紅人更加唔易！好似演員衛詩雅（Michelle）咁，其實佢唔係喺疫情期間先開網上頻道「吸客」，早於2018年8月已開設頻道，至今已儲落11.8萬訂閱人數！唔好睇佢靚靚女女淨係去啲港女Cafe打卡，其實佢相當貼地，經常落區試食平民嘢，走勻港九新界，無論街市熟食中心、打冷、茶餐廳冰室都係佢目標，網民都笑言佢啲佬味好重！

而早前佢10萬訂閱，好識做回饋粉絲支持，激罕着上超Deep V泳裝找數，雖然身材未見激凸，但勝在夠均勻同健康！佢仲搵埋「好姊妹」陳家樂齊齊出海滑水，多角度拍攝，呢個福利冇得輸啦！

KOL雪姨人氣一時無兩，早前仲開始孖住港姐陳凱琳搞生意，知名度更見提升，做到豬穩入水！富貴逼人嘅雪姨，2015年3月加入頻道平台，有24.2萬訂閱者，片段涉獵衣、食、住、行，雖然聽落「又係嗰啲」，但因為講嘢有牙力而吸引唔少人追看，早前佢除咗逆巿擴充生意、豪買10萬蚊電話送畀員工，仲一炮過以950萬購入一代才女林燕妮位於寶馬山嘅故居送畀媽咪自住，財力相當驚人，又不時分享理財概念！有網民覺得佢講嘢好真又搞笑，但亦有人覺得佢炫富又誇張，唔多Buy！

本身係電競高手嘅Hebe早喺2013年9月開Channel，但只有3.73萬訂閱者，早前佢嘅電競片段只有幾千人睇，不過近年佢轉型拍攝一系列「港產片朝聖地」及「城市遊走」影片大受歡迎，觀看次數10倍上升，其中1條搵《逃學威龍2》拍攝場地更有29萬人睇！雖然訂閱人數遠不及上述兩位，但Hebe拍得好用心，其事前資料搜集更做得足，之前就曾去過圖書館睇地圖，最近主教山配水庫險被清拆佢都好關心，網民都戥佢唔抵冇咩人賞識，希望可以多啲人支持佢咁話！

講開資料型嘅網紅，台灣嘅「老高與小茉」一定要提喇！唔只講資料更係「知識型」，2018年5月開始經營頻道，至今已有374萬人訂閱，係台灣網紅界第1位！上至天文，下至地理佢都涵蓋，片段講述古早到未來嘅各種科學，包括探討時間、外星人同人類等問題，而其中1段探討「海有多深」嘅片係最多人睇，超過9百萬觀看次數！唔少香港人都係佢哋粉絲，有網民就話題材好吸引，每次睇完1條片都會忍唔住睇下1條片咁話！