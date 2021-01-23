波士頓人氣波鞋店　投「桃」聯名

1996年由Tarek Hassan創立的波士頓波鞋店CONCEPTS，跟美國以至全球各地人氣波鞋店一樣，經常獲不同波鞋品牌邀請合作。對於打造聯名波鞋設計絕對算得上是最有誠意的一間，並不單止換隻顏色或加個Logo就草草了事，反而會認真挑選一些特別的美式文化主題作包裝，從設計細節以至店舖裝潢甚至鎖售模式都精心鋪排，用精彩的鞋款設計去記錄一段相關的文化歷史。當中2008年推出的CONCEPTS x Nike SB Dunk Low Lobster就最為波鞋迷津津樂道，挑選波士頓最出名的龍蝦作主題，先後打造過紅藍黃3色，到3年前為紀念雙方合作10周年所以就再度追加紫綠兩色，基本上任何一色都係一鞋難求，炒價一直有升無跌。

是次推出的CONCEPTS x Converse聯名系列就再次用波鞋講古仔，事緣於1891年時，麻薩諸塞州（Massachusetts）一位學校體育教師James Naismith忽發奇想將一個裝桃的籃子掛於離地約10尺的欄杆上，讓學生將球投擲到籃子，這種可以於嚴寒冬季在室內進行的運動正是籃球的起源。因此CONCEPTS及Converse兩個同樣是出身於麻薩諸塞州的「同鄉」，特別從籃球運動中擷取靈感，以桃子作主題去打造Southern Flames系列。當中Chuck 70及All Star BB Evo兩個鞋款算得上是不同世代的籃球鞋代表，用來記錄130年前籃球起源歷史的載體就最適合不過。

前者設計採用反毛皮鞋面營造蜜桃的細絨毛質感，並以鮮艷印花暈染出新鮮蜜桃的色澤；後者就採用漸變色鞋面配搭綠色毛絨鞋帶，以青桃色調為鞋款注入清新活力。或許鞋款顏色或設計細節未必第一眼就可以吸引你，但無可否認CONCEPTS對於打造聯名波鞋的創作方式及認真態度絕對值得尊敬（1月28日發售）。