徐睿知捧優秀演技獎　孖金秀賢奪《APAN》人氣獎

韓國《2020 APAN AWARDS》分為《2020 APAN STAR AWARDS》及《2020 APAN MUSIC AWARDS》兩部分，原定於去年11月28及29日舉行，但因為疫情嚴重而延期，當中《STAR AWARDS》於今晚透過網上收費平台播出，為防止疫情擴散，頒獎禮以錄播形式進行，沒有招待觀眾入場，頒獎嘉賓亦只透過影片宣布得獎結果。

男星張東允與李到睍分別憑劇集《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》及《重返18歲》獲得「男新人獎」，而女星田美都則憑《機智醫生生活》奪得「女新人獎」，去年憑《雖然是精神病但沒關係》演技獲讚的吳正世與《愛的迫降》及《夫妻的世界》的金永敏一同贏得「男演員獎」，未能出席的吳正世透過影片發表得獎感受，他表示今年會繼續做一個好演員，又祝大家身體健康和新年快樂，金永敏則特別多謝妻子和父母，又感謝喜愛劇集的韓國和海外粉絲，以及努力籌備頒獎禮的工作人員。

至於《雖然是精神病但沒關係》的金秀賢與徐睿知就勇奪粉絲票選的人氣獎，金秀賢拍片表示能得到由粉絲投票的獎覺得特別有意義，今年也會準備更好的演技帶給觀眾，身穿露膊高衩裙的徐睿知就優雅出場領獎，她多謝各地劇迷的愛戴，又特別感謝拍檔金秀賢。而徐睿知又憑劇集勇奪「迷你劇女子優秀演技獎」，「迷你劇男子優秀演技獎」則由男星朴海俊奪得，他特別多謝去年在疫情下悉心照顧他和兩個兒子的妻子：「想把得獎的榮耀獻給老婆！」男團防彈少年團成員V就憑《梨泰院Class》的主題曲《SWEET NIGHT》獲得「最佳原聲帶」。