搶揸Fit起爭拗　釗峰認衰仔：令兄弟唔舒服

寰亞歌手梁釗峰日前接受電台訪問，談及單飛發展後，去年成績不錯，但今年卻在4個頒獎禮中空手而回，他表示沒有失望，覺得獎項是嘉許，戥Jay（馮允謙）攞獎感開心：「佢獲獎時，我係眼泛淚光：『Yes！終於得咗喇，係你！』攞唔到獎唔代表人哋唔注視你，我都想有獎，但冇亦唔會失望。」

釗峰和On仔、King及Jase組成組合C AllStar並於2010年正式出道，談及多年來也有傳過四子不和，他坦言組合成軍初期的確有爭拗，但否認2017年休團的決定與內訌有關：「頭嗰幾年係有爭拗、有鬧交。我認衰，係我問題！我係比較離群一個、加上咩都想揸主意，令3位兄弟唔舒服，嗰時我啲脾性的確唔易頂。我經歷咗4、5年時間修正、成長，先明白團隊合作嘅威力。今日如果我仲係不可一世，認為自己大晒，休團會令我開心，但真係唔係囉！2017年經理人決定休團時，我好愕然，嗰時我哋啲感情同默契係最好，會諗：『依家唔係幾好咩？』但依家睇番好值得，因為係為咗走更遠嘅路。」

出道以來，釗峰低調感情，被問及去年忽然高調於社交網放閃，上載與拍拖4年多的女友「背影合照」，怎料事隔約1個月忽然宣告分手收場。談及去年放閃，是因認定了對方是終身伴侶，但之後很快分手，更有傳釗峰「衰偷食」，他無奈說：「人哋傳你偷食，冇辦法，當認定係終身伴侶後又唔可以再一齊時，呢啲係人生。開心事share，但分開，唔通又立即講畀大家知我唔開心、我失戀？唔會囉！只係想低調理處理，覺得會清者自清。首先，我一定唔會偷食；已經分咗手，要講嘅已足夠。」