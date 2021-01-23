【患新冠肺炎】美國名嘴Larry King病逝 　享年87歲

美國名嘴、87歲Larry King年時已高，曾患肺癌和心臟病的他，本月初更不幸確診新冠肺炎，有傳是他在家中被一名醫護工作者傳染。他之後入ICU治療，雖然曾傳一度好轉，但今日卻證實病逝，其兒子表示父親在洛杉磯的醫療中心離世。

Larry離世，英國歌手佐治童子（Boy George）留言悼念：「嘩。傳媒傳奇。他訪問過我幾次。請安息。」而《星空奇遇記》日裔美國男星George Takei於社交網站留言悼念：「多謝你無數的訪問與啟發，Larry，你同樣明白人類的優勝與弱點，而這個絕不容易。你獨一無二，大家會掛念你。願你安息。」

紐約出生的Larry於1957年開始主持電台節目，之後在10頻道主持《邁阿密秘密調查》，在節目中他主持當日重要時事的辯論，之後又訪問過無數名人、明星、運動員與政客。不過最為人談論是他的感情生活，他有過8次結婚及離婚紀錄，包括和其中一個前妻離婚又復合，他總共有5名子女。最近一次在2010年向法院申請離婚。他曾於訪問與自傳中，提過自己死後，希望用人體冷凍技術將屍體保存，期望日後有機會復活。