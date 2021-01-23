孫藝珍冇到！玄彬奪《APAN》大獎公開多謝女友

玄彬與孫藝珍在《2020 APAN STAR AWARDS》上分別奪得最高榮譽的「演技大獎」和「Seezn人氣獎」。

原定去年11月舉行的韓國《2020 APAN STAR AWARDS》，因為疫情關係而延至今日以錄播形式在網上收費平台進行，而主辦方事前宣布元旦日公開的玄彬和孫藝珍會出席頒獎禮，是2人認愛後首次同場，不少粉絲都大表期待，但最後只有玄彬現身頒獎禮，孫藝珍則拍片發表得獎感受，令粉絲十分失望。

孫藝珍獲得由粉絲投票的「Seezn人氣獎」，主持指孫藝珍因為有行程在身而未能出席，而她就透過影片表示：「真的非常感謝，這個獎因為是粉絲為我創造的，所以特別有意義和珍貴，每一位粉絲為了這個獎花了很多心機，我真的覺得很感動，我也希望成為把安慰帶給大家的人。」

至於玄彬就憑《愛》劇勇奪最高榮譽的「演技大獎」，他說：「2021年能以這個大獎為開始真的很開心，多謝大家對這部劇集的喜愛，也多謝辛苦地製作這部作品的編劇、導演和工作人員，多謝前輩和後輩們與我一起創造了美好的回憶，還有飾演尹世理的藝珍，想在這裏向你說聲『謝謝』。」他又表示今年將會以電影跟觀眾見面，希望有一天能與大家在戲院裏除低口罩見面。

而金喜善憑《Alice》擊敗孫藝珍奪得「迷你劇女子最優秀演技獎」，姜河那則憑《山茶花開時》奪得「迷你劇男子最優秀演技獎」，《結過一次了》的李相燁和李敏貞就獲頒「連續劇男子最優秀演技獎」及「連續劇女子最優秀演技獎」。

以下是得獎名單

男新人獎：張東允《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》、李到睍《重返18歲》

女新人獎：田美都《機智醫生生活》

男演員獎：吳正世《雖然是精神病但沒關係》、金永敏《愛的迫降》及《夫妻的世界》

女演員獎：金善映《愛的迫降》及《便利店新星》

OST獎：V@防彈少年團《SWEET NIGHT》

連續劇男子優秀演技獎：李相二 《結過一次了》

連續劇女子優秀演技獎：沈宜英《我的燦爛人生》

迷你劇男子優秀演技獎：朴海俊《夫妻的世界》

迷你劇女子優秀演技獎：徐睿知《雖然是精神病但沒關係》

編劇獎：李信和《奇蹟拍檔》

導演獎：車榮勳《山茶花開時》

人氣男女演員獎：金秀賢、徐睿知

Seezn人氣獎：孫藝珍

連續劇男子最優秀演技獎：李相燁《結過一次了》

連續劇女子最優秀演技獎：李敏貞《結過一次了》

迷你劇男子最優秀演技獎：姜河那《山茶花開時》

迷你劇女子最優秀演技獎：金喜善《Alice》

年度電視劇獎：《梨泰院Class》

演技大獎：玄彬《愛的迫降》