是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月十二壬申金危日

吉時：上午7至時9時、上午9至時11時、下午5至時7時

凶時：下午1至時3時、下午3至時5時

宜：開業、交易、裁衣

忌：安床、放水、修渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

財運佳，生意人不乏商機，宜多留意市場動態。

金牛

異性緣不錯，說話勿太直，有利同事間的合作。

雙子

桃花旺，單身者多曝光，或可招來美好姻緣。

巨蟹

積極參與社交聚會，可接觸有利事業的貴人。

獅子

工作上遇到麻煩，要冷靜應對，勿自亂陣腳。

處女

情緒欠佳，多與親人相處，可排解心中鬱悶。

天秤

頭腦清晰，謀事可迅速抓到重點，有利求職。

天蠍

精神飽滿，利投入工作，可望擔任重要角色。

人馬

可於職場上有所發揮，但投資時機仍未成熟。

山羊

善於溝通，跟異性客戶特別投契，有利求財。

水瓶

行事不宜操之過急，按部就班，目標可達！

雙魚

樂於投入社交活動，但不要忽略伴侶的感受。

【生肖運程】

相沖生肖：虎（35歲）

旺弱指數：（升）猴 狀態佳

（跌）牛 易生氣

鼠

維繫感情關係，要用心經營，將有不錯回報。

牛

運勢下滑，待人接物勿太固執，以免傷和氣。

虎

是日沖煞，不妨趁假日陪伴家人，舒解悶氣。

兔

財運不錯，朝既定目標努力邁進，將有驚喜。

龍

健康運一般，宜注意作息，早睡早起別賴床！

蛇

愛情運上升，已婚者可趁機享受二人世界。

馬

工作表現沒有進步，宜好好休息，重整旗鼓！

羊

遇到麻煩應保持克制，虛心請教別人可解決。

猴

身心狀態良好，謹記運動前後做點伸展動作。

雞

和氣生財，有利簽約，但不要輕易借錢給別人。

狗

工作輕鬆，經濟狀況也不錯，但要注意健康。

豬

別拒絕應酬，可透過朋友介紹而結識到對象。